„Pro Inning“ streicht Segel

Von: Andrea Gräpel

Tempo 30 auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt durch Inning verbucht Pro Inning al s seinen Erfolg. © Andrea Jaksch

FBB-Gemeinderat Johann Ritzer hatte die Entscheidung für die Erweiterung des Sportgeländes am Schorn in Inning in der jüngsten Gemeinderatsitzung als „bittere Pille“ bezeichnet. Er hatte dafür gestimmt, und damit jede Möglichkeit für eine Umgehungsstraße begraben, denn die noch immer im Flächennutzungsplan vorgesehen Trasse verläuft genau dort. „Das fällt mir nicht leicht“, hatte er gesagt. Nun hat auch der Verein Pro Inning die Segel gestrichen, der sich seit 2014 für eine Umgehung engagiert. In der Jahresversammlung am Donnerstag einigten sich die Anwesenden darauf, den Verein aufzulösen. Die Initiative soll aber bestehen bleiben.

Inning - Herbert Klausnitzer ist seit der Gründung von Pro Inning im Jahr 2014 Vorsitzender. Der Inninger ist 74 Jahre alt und hatte schon vor zwei Jahren gesagt, dass er den Vorsitz gerne abgeben wolle. Als sich nun erneut niemand als Nachfolger fand und die Sportplatzplanung die „satzungsgemäß vorgegebenen Ziele“ unmöglich macht, beschlossen die Mitglieder, den Verein aufzulösen. „Ich habe heute die Unterlagen beim Notar abgegeben“, sagte Klausnitzer gestern im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zuletzt hatte der Verein immerhin 54 Mitglieder. Gemeinderat Ritzer war eines von ihnen.

Seit 2014 kämpfte Pro Inning für eine Umfahrung, das jüngste der zwei Bürgerbegehren zu diesem Thema hatte der Verein angestoßen – und scheiterte. Aber die Trasse blieb. Mit der knappen Mehrheit von einer Stimme hatte sich der Gemeinderat 2019 gegen die Herausnahme aus dem Flächennutzungsplan ausgesprochen. Klausnitzer hat die Chronologie auf der Internetseite des Vereins penibel zusammengefasst. Diese Seite, sagt er, soll für die Nachwelt erhalten bleiben.

Dort wie auch in der Jahresversammlung verbuchte Klausnitzer die Einführung von Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt für Pro Inning, denn es sei der Verein gewesen, der zu einem juristischen Beistand in Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan geraten habe. Das sei zwar kein Grund, Luftsprünge zu machen, aber „ein wenig Genugtuung“ spüre er schon, so Klausnitzer.

In einer Pressemitteilung zur Vereinsauflösung schreibt er: „Was bleibt, ist der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt, etwas langsamer, dafür länger im Ort.“ Immerhin könne sich Inning nun als Vorreiter für Tempo 30 auf Staatsstraßen innerorts aufschwingen. Das sei es aber auch schon gewesen. Die Sportplatzplanung sei nur der Startschuss zur Erweiterung des Speckgürtels um München, zu dem Inning nun gehöre. „Vor diesem Hintergrund müssen sich dann diejenigen fragen lassen, die in voller Überzeugung für Natur und Umwelt und gegen die Umgehung gestimmt haben, ob sie nicht doch den falschen Propheten nachgelaufen sind ... Wenn erst einmal alles zugebaut und versiegelt ist und wir noch mehr Verkehr im Ort haben, sickert bei einigen vielleicht doch die Erkenntnis durch, dass sie mit ihrer Entscheidung das genaue Gegenteil von dem erreicht haben, was sie wollten“, so Klausnitzer wörtlich.