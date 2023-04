Rekordhaushalt für ehrgeizige Projekte

Haushalt Gemeinde Inning

Von Andrea Gräpel

Die Gemeinde Inning kommt dank Rücklagen heuer trotzdem möglicherweise ohne Kredit aus.

Inning – Innings Gemeinderat hat am Dienstag einen Rekordhaushalt mit einem Volumen von mehr als 33 Millionen Euro verabschiedet. „Wir haben viel vor der Brust“, gestand Bürgermeister Walter Bleimaier und erhielt zugleich Lob aus Reihen der Gemeinderäte. Dr. Ajay Singh (FDP) zum Beispiel fand es als Unternehmensberater „gut, ehrgeizige Projekte zu haben“. Ehrgeizig trifft den Kern.

Dem Neubau eines neuen Hauses der Vereine für zehn Millionen Euro wurde bereits zugestimmt, einer neuen Tagespflege für die Nachbarschaftshilfe für rund vier Millionen Euro ebenso. Hinzu kommen Sportplatzerweiterung, Schulerweiterung, offene Ganztagsschule und bezahlbarer Wohnraum an der Griesstraße für rund sieben Millionen Euro. Demgegenüber nimmt sich der geplante Anbau an das Feuerwehrhaus in Inning für geschätzte 1,3 Millionen Euro geradezu bescheiden aus. Kaum eine andere Gemeinde im Landkreis hat so viel vor in Zeiten, in denen Umlagen nicht geglaubte Höhen erreicht haben. „Insgesamt müssen wir sechs Millionen Euro an übergeordnete Stellen zahlen“, sagte Bleimaier. Wie gut, dass sich die kleine Ammerseegemeinde mit ihren knapp 5000 Einwohnern in den vergangenen Jahren auch dank der beiden florierenden Gewerbegebiete ein gutes Polster zulegen konnte. Zuletzt flossen 7,7 Millionen Euro Gewerbesteuer.

Zu Beginn des Jahres verfügte Inning über Rücklagen in Höhe von 7,45 Millionen Euro. Diese Summe wird nach Angaben von Kämmerin Silke Krause bis Ende 2026 aller Voraussicht nach auf die Pflichtrücklage von 150 000 Euro zusammenschmelzen. Immerhin muss dafür bislang aber nicht wie in anderen Gemeinden an den bestehenden Hebesätzen für Grund- oder Gewerbesteuer geschraubt werden. Noch sind auch keine Kredite notwendig, auch wenn Silke Krause in diesem Jahr eine Million Euro Neuverschuldung „als kleine Sicherheit“ angesetzt hat. Das Geld tatsächlich aufzunehmen, ist nicht vorgesehen. Dafür geht es in den nächsten Jahren nicht mehr ohne Kredite: 2024 vermutlich 2,9 Millionen Euro, im Jahr darauf 4,8 Millionen Euro.

Die Kämmerin, deren mahnende Worte zum sparsamen Haushalten und zu vorsichtiger Finanzplanung auch in rosigen Zeiten bekannt sind, wurde in ihrer Zusammenfassung deutlich: „Die Gemeinde wird ab dem kommenden Jahr eine sehr angespannte Finanzlage haben. Für den Erfolg zur Finanzierung der kostenintensiven Projekte ist es unabdingbar, gemäß den Haushaltsgrundsätzen sparsam und wirtschaftlich zu verfahren.“

Kritik aus den Reihen der Gemeinderäte wurde nur in zwei Fällen und auch nur leise geübt. Barbara Wanzke (Grüne) fragte, ob an den im Vergleich zu anderen Ämtern hohen Personalkosten im Bauamt nicht zu sparen sei. Dort sind unter der Leitung von Bauamtschefin Michaela Meinhold insgesamt fünf Vollzeitstellen besetzt. Walter Bleimaier versicherte sogleich, dass er keine Möglichkeit sehe, auf irgendjemanden dort zu verzichten. Die andere Kritik betraf einen Zuschuss an die Kirchenverwaltung für die Turmsanierung von St. Johannes Baptist. Die Gemeinde Inning beteiligt sich mit 200 000 Euro zu einem Drittel an den Kosten.

Ajay Singh verwies darauf, dass dies Steuergelder für Kirchenimmobilien seien, und wollte dem nicht zustimmen. Auch die Hinweise von Barbara Wanzke, dass es sich um ein prägnantes historisches Gebäude handele, und von Bleimaier, der von einem Wahrzeichen sprach, änderte an der Einstellung des FDP-Gemeinderats nichts. Ebenso wenig die Anmerkung von Hubert Vögele (Grüne), dass Türme – anders als Kirchenschiffe – nicht von der Diözese finanziert würden, sondern allein von der jeweiligen Kirchenstiftung vor Ort. Dem Zuschuss wurde gegen die Stimme von Singh und den BIZ-Gemeinderäten Katrin Nicolodi und Rainer Wörl zugestimmt. Den Haushalt fürs laufende Jahr segnete der Gemeinderat einstimmig ab.