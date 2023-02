Routiniert und gut eingespielt

Von: Andrea Gräpel

Ausgezeichnete Mannschaft (v.l.): Ortsgruppenchef Jens Möller ( 35 Jahren dabei), BRK-Chef Jan Lang (10 Jahre), Technischer Leiter Kurt Zobrist, Ralph Groß (30 Jahre), Nepomuk Porkert (10 Jahre), Horst Eckl (40 Jahre), Lukas Mair (10 Jahre), Konstantin Porkert (5 Jahre), Verena Scharf (20 Jahre), Technischer Leiter der Kreiswasserwacht, Andreas Fischer (40 Jahre), und der neue stellvertretende Technische Leiter, „Aufsteiger“ Philipp Müller-Judex (5 Jahre). © Jaksch

Die Wasserwacht Buch besteht aus einem kleinen Haufen Mitglieder, der dafür umso engagierter ist. Dieses Engagement wurde im vergangenen Jahr mit einer fünfstelligen Privatspende belohnt, die für den Vorsitzenden Jens Möller nur noch mehr Motivation bedeutet.

Buch/Inning – Jens Möller ist seit 2013 Vorsitzender der Wasserwacht-Ortsgruppe Buch und trat damit in die großen Fußstapfen von Andreas Geißler, dem Ehrenvorsitzenden, den Möller auch am Freitag begrüßen konnte, als die Wasserwacht seit 2020 erstmals wieder eine Jahresversammlung abhalten konnte. Möller freute sich, alle wieder begrüßen zu können und hatte einen ganzen Stapel an Urkunden vor sich liegen, die sich in den Corona-Jahren angesammelt hatten. Eine war für ihn selbst, denn schon seit 35 Jahren ist er dabei.

Möllers „persönliches Highlight“, wie er sagte, war im vergangenen Jahr, als er das neue Bugklappenboot abholen durfte. Auf dem Wasser war es noch nicht, aber das dauert nicht mehr lang. Ab Mai sind die Stationen wieder besetzt, und im Juni folgt die offizielle Bootsweihe. Ein anderer Höhepunkt war wohl eine Spende in fünfstelliger Höhe, von der sich die Bucher unter anderem ein Sonargerät anschaffen konnten, das im vergangenen Jahr schon im Einsatz war. Was Möller besonders freute, ist, dass diese Spende nach einem Einsatz 2021 gemacht wurde von einer Frau, die die Retter in Aktion beobachtet hatte und ihnen danach größtmögliche Wertschätzung zuteilwerden lassen wollte. Möller macht das stolz, stolz auf ein kleines Team. Denn wie Kurt Zobrist als Technischer Leiter hervorhob, sind von 21 aktiven Mitgliedern nur 14 im Wachdienst. „Eine kleine Mannschaft, aber gut ausgebildet“, betonte er. Fast jeder sei Wasserretter. Auch im vergangenen Jahr gab es 250 Ausbildungsstunden plus 100 Stunden Naturschutz, der in der Satzung festgeschrieben ist. Die kleine Wachgruppenstärke habe aber auch Vorteile, so Zobrist, „man ist routiniert und gut eingespielt“.

1358 Einsatzstunden absolvierten allein die Bucher, zu deren Einsatzbereich auch Stegen gehört. Dort allerdings geht es bei der kleinen Truppe nicht ohne die tatkräftige Unterstützung der Wasserwacht Augsburg Land, deren Wasserwachtsmitglieder Stegen auch als Übungsstation für Ernstfälle zu schätzen wissen. 1229 Wachstunden kamen dort für sie zusammen.

Die Begeisterung der Bucher scheint durch die Generationen gereicht zu werden. Denn an Nachwuchs mangelt es nicht. „Fast alle Kinder haben Buch die Stange gehalten“, freute sich Jugendleiterin Marion Mair mit Verweis auf die lange Corona-Pause. Sie versprach, dass sie und ihr Team heuer wieder voll angreifen wollen. „Die Kinder sind tatsächlich scharf drauf.“ Dies wiederum freute den Vorsitzenden der Kreiswasserwacht, Markus Schmolz. Traditionell eröffnete er in Buch den „Jahresversammlungs-Marathon“, da heuer wieder alle Ortsgruppen zu Präsenzveranstaltungen einladen können. Gern gesehener Gast und nicht nur dies, denn er ist seit zehn Jahren aktives Mitglied mit Wacheinsätzen, ist auch BRK-Kreischef Jan Lang, der in dieser Eigenschaft den besonderen Einsatz der Bucher beim BRK während der Pandemie mit Urkunden würdigte.