Sicher ist, dass nichts sicher ist

Bei der Kindergartenplanung in Inning wird schon wieder alles über den Haufen geworden. Wegen der Kinderunterbringung im Haus der Vereine verlieren Theatergruppen und Wirt allmählich die Geduld.

Inning – Innings Kirchenpfleger mag nicht mehr. „Hinsichtlich Kindergarten-Neubau hab’ ich die Schnauze voll“. Bei der Herbstversammlung der Inninger Vereine sprach Franz Meier deutliche Worte. Eingeladen war er zum Thema Saal-Nutzung im Haus der Vereine. Wie berichtet, soll der katholische Kindergarten St. Johannes in Inning neu gebaut werden. Als Zwischenlösung war geplant, die 90 Kinder auf drei Standorte zu verteilen – unter anderem im Saal des Hauses der Vereine. Aber selbst dies ist möglicherweise wieder Makulatur. Nicht nur Kirchenpfleger Meier ist verzweifelt, sondern auch die beiden Inninger Theatergruppen und der Wirt im Haus der Vereine, Martin Dybowski.

Seit eineinhalb Jahren ist davon die Rede, dass bald gebaut wird und zwei der drei Kindergartengruppen in der Zwischenzeit im Haus der Vereine betreut werden müssten. Anfangs war es der Bauantrag, der einen langen Weg ging, dann war es die Diözese, die die Vereine ausbremste. Und nun sind es scheinbar neue Förderrichtlinien, weshalb nicht nur die Finanzierung erneut durchkalkuliert werden muss, sondern auch die Pläne geändert werden müssen. Dabei hatte Architekt Thomas Dahmen noch vor einem Monat einen festen Zeitplan im Blick, im Februar sollte es losgehen (wir berichteten).

„Der derzeitige Stand ist, dass sich ständig etwas ändert“, bedauerte Meier. Schwierigkeiten bereite wohl auch der Zeitpunkt der Ausschreibung. November war vorgesehen. Da es neue Fördermittel für einen weiteren Spartenbereich gibt, nämlich für einen zusätzlichen Essensbereich, auf den man nicht verzichten will, müssen die Pläne entsprechend geändert werden. Und der nächste Termin für die Ausschreibung sei nun erst wieder im April. „Ich denke, wir können erst im Frühsommer beginnen“, so Meier. Zu 100 Prozent wollte er diesen Termin aber auch nicht zusichern, das Wort definitiv habe er aus seinem Vokabular gestrichen. Und je weiter sein Vortrag fortschritt, umso niedergeschlagener klang er. „Eineinhalb Jahre waren für die Katz. Man bekommt nicht einmal ein Danke“, so der Kirchenpfleger enttäuscht. Und die Zeit, die er für die Kirchenstiftung aufbringt, ist ehrenamtlich. Zur nächsten Wahl werde er nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der nächste Gesprächstermin mit allen Verantwortlichen sei in der kommenden Woche, berichtete Meier. Ob es dann eine endgültige Lösung gebe, könne er beim besten Willen nicht sagen. Auch nicht, ob es bei drei Standorten bleibe, ob der Saal überhaupt gebraucht werde. Meier erklärte warum, denn wenn Betreuer in Krankheitszeiten zur Hälfte ausfielen, könne der Betrieb an drei Standorten nicht aufrecht erhalten werden. „Da müssten wir einen zusperren.“ Meier wollte sich gar nicht ausmalen, was dann die Eltern sagten. Und er gab zu bedenken, dass es 90 Kinder sind, die untergebracht werden müssten – drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Insofern sei man eigentlich auf der Suche nach einer komplett anderen Zwischenlösung. Auch darüber hoffe er in der kommenden Woche mehr zu wissen.

Die Laienspieler der Gmoagaukler und der Ammersee-Engel waren schon im März stinksauer. Viel mehr wissen sie nun auch nicht, sie hängen gewissermaßen in der Luft. Und so fühlt es sich auch für Spectacel-Wirt Martin Dybowski an. „Bei mir geht es um meine Existenz“, so der Pächter der gemeindlichen Immobilie. „Ich habe alles abgesagt, dieses Jahr und nächstes“, sagte er in der Versammlung. Dybowski spricht von den großen Veranstaltungen, die einen längeren Vorlauf brauchen, Veranstaltungen wie Hochzeiten oder größere Konzerte. Acht hätten heuer stattfinden sollen, die er habe absagen müssen. Unabhängig davon finden die wöchentlichen Live-Auftritte in seinem Lokal statt, aber er sei auf die großen Veranstaltungen angewiesen, sagt Dybowski. Auch auf die Theaterveranstaltungen, die seit über einem Jahr wegfallen. „Das fehlt. Ich bin der größte Verlierer bei dieser Sache“, meint er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er sei nie in die Planungen eingebunden gewesen. Für ihn gehe es um Sein oder Nichtsein.