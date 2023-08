Schläuche halten Inninger Bach am Leben

Diese Schläuche hat die Feuerwehr am Wehr in Bachern verlegt, die den Inninger Bach wenigstens mit etwas Wasser versorgen.

Von Peter Schiebel

Es ist wieder soweit: Innings Feuerwehr hat bereits vor einigen Tagen am Wehr in Bachern Schläuche verlegt, um ein Austrocknen des Inninger Bachs zu verhindern. Um diese Gefahr für die Zukunft zu bannen, wünschen sich Gemeinde, Fischer und Landratsamt, den Pegel des Wörthsees dauerhaft um 25 Zentimeter zu erhöhen.

Bachern – Noch ist die Situation nicht mit der im vergangenen Jahr vergleichbar. Im August 2022 lag der Inninger Bach trocken, mehr als 100 tote Fische mussten Pächter Alexander Dietz und einige Helfer damals aus dem Bachbett holen, darüber hinaus lebende Tiere in eine Gumpe umsetzen. Und heuer? „Der Bach ist noch nicht trocken, aber es ist sehr wenig Wasser drin“, sagt Dietz und dankt der Freiwilligen Feuerwehr Inning. Sie hat schon vor rund zwei Wochen am Hafen in Bachern Schläuche am Abfluss des Wörthsees in den Inninger Bach verlegt. Diese versorgen den Bach wenigstens mit etwas Wasser aus dem See. „Ohne die Schläuche wäre er wahrscheinlich schon ganz trocken“, vermutet Dietz. Bürgermeister Walter Bleimaier fasst das Problem so zusammen: „Aus dem See kommt zu wenig Wasser.“ Abhilfe könnte ein neues Wehr in Bachern schaffen.

„Es ist nicht nur der Wunsch der Gemeinde Inning, sondern auch der dringliche Wunsch der Fischer und der unteren Naturschutzbehörde, dass mehr Wasser im See verbleibt“, erklärt der Sprecher des Landratsamtes, Stefan Diebl, auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Dabei geht es primär darum, dass der See ab einem noch zu bestimmenden Wasserstand nicht mehr so schnell ausläuft.“ Bleimaier spricht von einem um rund 25 Zentimeter höheren Pegel. Diebl will sich noch nicht festlegen. „Ob dies 25 Zentimeter oder mehr sind, wird noch festzustellen sein. Keinesfalls soll aber dadurch umgekehrt eine Hochwassergefahr ausgelöst werden.“

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Beteiligten auf einen Umbau des bestehenden, nach Angaben Bleimaiers bald hundert Jahre alten Wehrs in Bachern. „Angedacht ist die Form eines dreieckigen Auslaufes: Dadurch läuft immer weniger Wasser aus dem Wörthsee, je tiefer der Seespiegel sinkt“, erklärt Diebl. „Dies hat den positiven Effekt, dass bei Trockenheit die Gefahr eines Trockenfallens des Inninger Baches vermindert wird.“

Allerdings: Einfach so lässt sich das Wehr nicht erneuern. „Bei einem Umbau der Schwellen und damit verbundener Erhöhung des Wasserstandes im Wörthsee handelt es sich um einen Gewässerausbau im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes“, erklärt der Landratsamtssprecher. „Dieser setzt auf jeden Fall eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung voraus. Ob eine Planfeststellung oder lediglich eine Plangenehmigung erforderlich ist, hängt von dessen Ergebnis ab.“ Eine von der Regierung von Oberbayern in Auftrag gegebene und in der Zwischenzeit vorliegende naturschutzfachliche Studie schlage im Ergebnis ebenfalls eine Erhöhung des Seepegels vor.

Auch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hat „ökologisch keine Probleme“ mit einem neuen Wehr, wie der für die Landkreise Landsberg und Starnberg zuständige Abteilungsleiter Steffen Lehmann sagt. Es müsse allerdings der Hochwasserschutz gewährleistet sein. Deswegen seien umfassende hydrologische und hydraulische Untersuchungen erforderlich, erklärt Lehmann. Bedeutet: Erst wenn es Erkenntnisse darüber gibt, wie sich ein Starkregen bei einem generell höheren Seepegel auf Anrainer auswirkt, ist mit einer Zustimmung der Behörde zu rechnen. Lehmann stellt klar, dass das Wasserwirtschaftsamt bezüglich des Inninger Bachs mit der unteren Naturschutzbehörde im Austausch stehe.

Welche Bedeutung der Inninger Bach für den Naturschutz hat und warum er ein sehr bedeutendes Gewässer ist, erklärt Landratsamtssprecher Diebl so: „Neben der Bachmuschel (sie ist europäisch geschützt und lebt vor allem im naturnahen Unterlauf des Inninger Bachs, Anm. d. Red.) kommt beispielsweise auch eine sehr seltene Libelle vor. Von einem langsameren Auslaufen des Sees würde aber nicht nur der Inninger Bach, sondern auch der geschützte Landschaftsbestandteil Bacherner Moos profitieren.“