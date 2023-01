Das „Muh-Museum“ von Schlagenhofen im kleinsten Milchvieh-Hof des Landkreises

Sie liebt ihre Tiere: Annette Drexl beim Streicheln von Kuh Tina im Stall. Acht Milchkühe und sieben Jungtiere haben die Drexls – genug für ihr „Muh-Museum“. © Photographer: Andrea Jaksch

Annette und Andreas Drexl betreiben den kleinsten Milchvieh-Hof im Landkreis – und das „Muh-Museum“. In dem gab es schon enttäuschte Kinder, weil die Kühe nicht lila waren.

Schlagenhofen – Mitten in Schlagenhofen ist die Zeit stehen geblieben. Tina, Penelope, Leni und Sabine wohnen heute noch wie anno dazumal und fühlen sich dabei pudelwohl. Die insgesamt 15 Rindviecher sind Annette und Andreas Drexl zweifelsohne ans Herz gewachsen – ihr „Muh-Museum“ betreiben die Landwirte aus reiner Leidenschaft.

Während draußen die beiden wohlgenährten Hasen Johanna und Johannes gemütlich grasen, verbringen Kuh Tina und ihre Mädels den Winter lieber im Stall. Annette Drexl (53) schmunzelt: „Sie müssen mal versuchen, die Tina bei schlechtem Wetter rauszuschieben. Die haben dann keine Lust mehr auf die Weide, wo sie von Mai bis November grasen.“

Stallgebäude in Schlagenhofen wurde 1929 von Großvater Rasso Drexl erbaut

Das rund 120 Quadratmeter große Stallgebäude wurde 1929 von Andreas Großvater Rasso Drexl erbaut. Der älteste Schlagenhofener Hof gilt als einer der letzten Vertreter des traditionellen Kuhstalls. „Anbinde-Haltung? Davon gibt es heute kein Dutzend mehr im Landkreis“, weiß Andreas Drexl. Die meisten Kollegen haben längst im großen Stil auf Laufställe umgestellt. „Es sind noch die Originalgitter drin, aber es funktioniert alles noch. Wir machen alles mit Hand – das Füttern, das Misten“, sagt Andreas Drexl. Der rustikale Bulldog zählt 40 Jahre, und die 1960 von Oma Sofie Drexl angeschaffte Eimermelkanlage ist noch immer in Gebrauch. „Die tut ihren Dienst und erfüllt alle Vorschriften“, so der Landwirt. „Die anderen haben Kehrmaschinen, wir haben einen Reisigbesen“, sagt Annette Drexl, die sich nicht vorstellen möchte, auf Futterroboter und automatische Melksysteme umzustellen. „In die neuen Ställe kommt kein Besucher rein, die sind steril“, sagt Andreas Drexl.

Alles hat seine Ordnung: An der Wand steht alles über die Kühe von Andreas Drexl – auch für die Besucher. © Photographer: Andrea Jaksch

Mit acht Milchkühen und sieben Jungtieren ist der Drexl-Hof der kleinste Betrieb im Landkreis. Zimmerermeister Andreas und seine Frau Annette müssen vom Milchviehbetrieb nicht leben. „Es geht darum, den Hof zu erhalten, in Liebe und Tradition“, sagen die Drexls. Ihre Tiere liegen ihnen am Herzen. Morgens um 5 Uhr geht für Andreas der Stallalltag mit Misten, Melken, Füttern und Einstreuen los, und der 58-Jährige kann sich keinen schöneren Start in den Tag vorstellen: „Das ist ein Zwei-Stunden-Work-out. Da bekommt man den Kopf frei.“

Ihr „Muh-Museum“ steht interessierten Besuchern jederzeit für eine Stippvisite offen. Es kommen Schulklassen und andere Kindergruppen. „Wir hatten schon Kinder da, die hatten noch nie eine Kuh gesehen“, sagt Andreas Drexl. Seine Frau erinnert sich an ein Mädchen, das weinte, weil die Kühe wider Erwarten nicht lila waren. Die Nähe zu Tier und Natur können die Kinder auch beim Hasenstreicheln oder bei Spaziergängen mit den Kälbchen erleben – die nämlich müssen an den Verkehr gewöhnt werden, bevor es auf die Weide geht.

Im Stall hängt Kuhkalender, Weidepanorama und Kuhportät in schwarzweiß

Wie gern die Drexls ihre Kühe haben, wird spätestens beim Betreten der guten Stube deutlich. Neben Kuhkalender und Weidepanoramen hängt Hannas Schwarz-weiß-Porträt groß aufgezogen direkt über dem Fernseher. „Die ist wie ich“, schwärmt Annette Drexl über ihre hübsche Murnau-Weidenfelser – eine Rasse, die als sehr bauernbezogen gilt. Sichtlich bewegt erzählt sie vom gehbehinderten Stier Seppi, der es trotz Krankengymnastik nicht geschafft habe. „Der war unser Baby, den hab’ ich auf die Welt gebracht.“

Ein großes Projekt haben die Drexls heuer mit Tinas erst acht Wochen altem Söhnchen Toni vor. Toni soll seine Stiernatur mit den Kühen auf der Sommerweide ganz natürlich ausleben dürfen. Wie lange die Drexls ihren Betrieb in dieser Art noch weiterführen dürfen, ist ungewiss. Andreas Drexl ist Realist: „In der Agrarpolitik heißt es immer wachsen oder weichen.“ mk