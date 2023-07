Schnell laden, tanken, Auto waschen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Spatenstich für die neue Jet-Tankstelle in Inning: Ozgün Özartan, Jonas Habermann, Bürgermeister Walter Bleimaier, Rainer Wörl, Katrin Nicolodi, Maximilian Janka, Ajay P. Singh, Hubert Vögele und Investor Thomas Janka (v.l.). Im November soll die Tankstelle eröffnet werden. © Andrea Jaksch

Im November will Jet in Inning eine neue, große Tankstelle am Gewerbepark eröffnung. Diese Woche war der offizielle Spatenstich, die ersten Tanks sind bereits in der Erde. Zum Neubau gehört auch eine Waschstraße. Was aus der bestehenden Jet-Tankstelle im Ort wird, ist offen.

Inning – Lange hat Thomas Janka auf diesen Augenblick warten müssen: Nach acht Jahre Verhandlungen über die Baugenehmigung konnte am Montag der symbolische Spatenstich für den Bau einer neuen Jet-Tankstelle an der Brucker Straße in Inning gesetzt werden. Janka spricht von sechs Millionen Euro Investitionskosten – alles in allem.

Die ersten Kaufgespräche hatte Janka noch mit Altbürgermeister Werner Röslmaier geführt. Denn Janka ist Eigentümer und Mitinvestor des Vorhabens am Gewerbepark Inning, gleich neben der Aral-Tankstelle. Ein Nebeneinander, das für den Breitbrunner kein Problem darstellt. Mit seiner Firma BTB Generalbau GmbH mit Sitz in Bamberg ist er spezialisiert auf den Bau von Tankstellen, von Einkaufsmärkten und von Postverteilerzentren. Die 4500 Quadratmeter große Fläche in Inning hat er gekauft und an Jet Deutschland vermietet. Insgesamt habe er schon 15 Tankstellen mitgebaut. Gerne hätte er noch weitere 300 Quadratmeter für einen Autoaufbereitung dazu erworben, biss aber bei der Gemeinde Inning als Eigentümerin der Erweiterungsfläche des Gewerbeparks auf Granit.

Bürgermeister Walter Bleimaier erklärte beim Spatenstich auch warum: „Das hätte vom Schnitt nicht gepasst.“ Die übrigen 8000 Quadratmeter wurden zum Verkauf für weitere Unternehmen gebraucht. Wurden. Denn die Ausschreibung ist abgeschlossen. 32 Bewerber habe es gegeben, fünf bekamen den Zuschlag. Die Zusage liegt quasi noch druckfrisch bei den Bewerbern auf dem Tisch. Mit Baubeginn dort sei frühestens zu Beginn nächsten Jahres zu rechnen.

Schon seit Wochen wird dagegen auf der Fläche an der Brucker Straße gearbeitet, wurden Bodenarbeiten vorgenommen. Am Montag wurden bereits drei 50 000-Liter-Tanks geliefert und in den Boden eingelassen. Zwei waren zum Spatenstich-Termin schon im Boden, Nummer drei sollte fürs Foto eigentlich am Kran über den Köpfen schweben, verspätete sich aber.

Mitte August soll mit dem Bau einer Linksabbiegespur von der Brucker Straße zur neuen Tankstelle begonnen werden. Die Arbeiten werden bis Mitte September dauern. Mit der Eröffnung der Tankstelle rechnen die Verantwortlichen im November.

„Es wird ein Aushängeschild“, freut sich Janka. In dieser Kombination gebe es eine solche Tankstelle in der ganzen Region nicht. In Inning entstehen acht Zapfpunkte, acht überdachte Ultraschnell-Ladepunkte, Bistro und Shop und eine 25 Meter lange Waschstraße, auf die sich der Breitbrunner Janka schon besonders freut. „Endlich müssen wir nicht mehr nach Gilching zur Allguth fahren.“ Den Ausbau auf einen Tankpunkt für Wasserstoff schließt Janka ebenfalls nicht aus.

„Was die bestehende Inninger Jet-Tankstelle betrifft, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen – dafür bitten wir um Verständnis“, heißt es auf Nachfrage aus der Hamburger Jet-Zentrale. Dritter Bürgermeister Hubert Vögele hatte beim Spatenstich neugierig nachgefragt, aber auch Janka hatte keine Antwort, Projektkoordinator Ozgül Özzartan von Jet Deutschland auch nicht. Jankas letzter Stand sei, dass mit Eröffnung der neuen Jet-Tankstelle die alte peu à peu abgewickelt werde. Was dann mit dem Grundstück im Zentrum der Ammerseegemeinde geschieht, weiß noch niemand.