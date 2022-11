Schon ein bisschen wie Weihnachten

Von: Andrea Gräpel

Stolz aufs neue Boot: Sven Höner (Mitte) vom Bereich Einsatzdienste beim BRK übergab das neue Boot in Schwandorf an Jens Möller (l.) und Philipp Müller-Judex (r.). © Wasserwacht Ortsgruppe Buch

Wasserwacht Buch nimmt neues Boot für Wachstation in Stegen in Empfang

Buch/Stegen – Das alte Schlauchboot hat ausgedient, ab der nächsten Saison ist die Wachstation der Wasserwacht Buch in Stegen mit einem neuen Boot ausgestattet. Ortsgruppen-Vorsitzender Jens Möller und sein stellvertretender Technischer Leiter Philipp Müller-Judex haben das neue Einsatzfahrzeug soeben aus Schwandorf abgeholt.

Möller freute sich in den Sozialen Medien: „Ein bisschen wie Weihnachten“, schrieb er dort unter das Foto, das er vom Abholtermin postete. Das neue 5,80 Meter lange Boot mit einem 100 PS-Motor ersetzt das alte etwa 20 Jahre alte Schlauchboot, das nur mit einem 40-PS-Aggregat ausgestattet war. Auf dem alten fanden fünf Personen Platz, das neue ist für acht Personen zugelassen. Beide Boote wurden aus bayerischen Rettungsmitteln finanziert. Die Kosten der Neuanschaffung mit Standardausstattung seien Möller deshalb noch nicht bekannt. Das ausgediente Boot, sagt er, werde vermutlich nun übers Internet versteigert. Der Erlös geht zurück an das Innenministerium, das für die Rettungsmittel aufkomme, erklärt Möller. Was in Stegen nun noch fehlt, sei ein sogenannter Slipwagen, um das Boot gut zu Wasser lassen zu können. Diesen Wagen, der vermutlich um die 12 000 Euro kostet, muss die Ortsgruppe Buch wiederum selbst finanzieren, würde sich deshalb sehr über Spenden dafür freuen. Aktuell sind Möller und sein Vorstandsteam dabei, Hersteller-Angebote einzuholen.

Die Wachstation in Stegen gehört zur Wasserwacht Buch, die selbst nur 22 aktive Mitglieder hat. „Untergrenze“ nennt Möller dies. Deshalb würde er sich freuen, wenn es Neuzugänge gäbe. Aufgrund der geringen Zahl Aktiver ist die Wachstation in Stegen ab den Pfingstferien immer nur an den Wochenenden besetzt. „Seit „x Jahren“, wie Möller sagt, unterstützt durch die Kreiswasserwacht Augsburger Land. „Das würden wir sonst nicht leisten können.“ Station und Ausrüstung am beliebten und belebten Badeplatz in Stegen gehörten aber zur Ortsgruppe Buch. Und ein Boot dort muss sein, „sonst macht das relativ wenig Sinn“ (Möller).

Das neue Boot wurde in Rostock gebaut und zusammen mit einer größeren Bestellung an Booten nach Schwandorf geliefert. Dort wurde es durch die Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes ausgegeben und bereits nach Buch gebracht. Der Name steht noch nicht fest, dafür aber, dass die Taufe zu Beginn der neuen Saison groß gefeiert werden soll. Das Datum stehe noch nicht fest.