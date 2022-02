Der schlammige Weg nach Hause

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Der Durchgang auf den Wegen im Wald in Bachern ist nach Fällung befallener Eschen und nach Schnee und Regen deutlich erschwert. Beide Wege sind aber auch eigentlich nicht öffentlich. © Andrea Jaksch

Marita Seefelder, Inninger Grünen-Gemeinderätin aus Bachern, hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung für eine Bedarfshaltestelle entlang der Buslinie 820 Höhe Wallerstraße eingesetzt. Ein Halt, der schon lange zugesagt worden sei, „und gerade beim aktuellen Zustand der Zuwege wichtig wäre“, ganz abgesehen von weiteren Sicherheitsaspekten.

Bachern - Schüler weiterführender Schulen, die im Inninger Ortsteil Bachern am Wörthsee wohnen, leben in einem Naturparadies und tragen doch aktuell ein schweres Los. Zwar fährt stündlich ein Bus über Bachern zwischen Inning und Hechendorf, die Linie 820, sodass sie nicht abgeschnitten sind von der Welt. Kinder, die aber in St. Ottilien, Germering oder Fürstenfeldbruck zur Schule gehen, erwischten diese Buslinie in den seltensten Fällen, weiß Marita Seefelder. Sie landeten dann am Bushalt „Schlagenhofen – Am Wörthsee“, also am Oberndorfer Badegelände, der zweimal in der Stunde angefahren wird. Der Bus fährt also nur jedes zweite Mal über das kleine Dorf. Von Oberndorf jedoch seien die Kinder entweder auf die Eltern angewiesen oder sie müssen 1,3 Kilometer durch das Erholungsgelände und den Wald stapfen. Wie berichtet, befinden sich die Wege nach Rodungen in einem katastrophalen Zustand, vor allem wenn es geregnet oder geschneit hat. Und sie sind unbeleuchtet.

Eltern wandten sich deshalb an die Bacherner Gemeinderätin der Grünen. Und als Mutter und Nachbarin hat Marita Seefelder großes Verständnis für die Wut der Familien. „Schon lange wurde uns eine Bedarfshaltestelle an der Wallerstraße zugesagt“, erinnerte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Jeder weiß, wie der gerodete Weg von Oberndorf bis Bachern aussieht“, sagte sie. Eine Schlammpiste. Gerade erst sei ihr jemand begegnet, der deshalb stattdessen die Staatsstraße entlanglief. „Das ist noch gefährlicher.“

„Unsere Kinder müssen den Weg fast täglich gehen, auch bei Dunkelheit.“ Und es sei nicht selten, dass sie erst bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Bus nach Hause kämen. „Um 16.30 Uhr ist es schon halb dunkel.“ Eine Zumutung, meinte sie. Dabei sei es nicht viel Aufwand, einen Bedarfshalt einzurichten, ist sie überzeugt. Und der Weg über die Wallerstraße sei in jedem Fall zumindest „ein bisschen belebt“. Beim aktuellen Zustand der Wege von Oberndorf Richtung Bachern hätten allerdings auch die Kinder das Nachsehen, die schon mittags kommen. Die Wege seien nicht zumutbar, meint Marita Seefelder. „Und nächstes Jahr sind es noch viele Kinder mehr“, habe sie sich von den Eltern sagen lassen. Umso mehr bat sie die Verwaltung, beim Landratsamt mit Nachdruck die Bedarfshaltestelle Höhe Wallerstraße zu fordern, damit die Kinder nicht weiter durch Matsch laufen müssten. Platz sei genug.