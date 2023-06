So viele Füchse wie nie

Von: Andrea Gräpel

Der Schauer-Hof in Inning scheint Heimat für eine Fuchs-Familie geworden zu sein. Nicht nur in diesem Bereich werden viele Füchse gesichtet. © Photographer: Andrea Jaksch

Reineke Fuchs hat die Gemeinde Inning in seiner Hand. „Die kommen von allen Seiten“, sagt eine Bürgerin dem Starnberger Merkur. Der Gemeinderat hat in nicht öffentlicher Sitzung am Dienstag beschlossen, etwas zu unternehmen.

Inning – Der Fuchs-Familienverband, der sich auf dem verlassenen alten Schauer-Hof an der Gartenstraße in Inning eingenistet hat, ist offenbar nicht der einzige im Ort. „Die sind überall und kommen von allen Seiten“, sagt eine Anwohnerin im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Im vergangenen Jahr sei bereits kein Schuh im Garten mehr sicher gewesen, dieses Jahr sei es noch schlimmer geworden gemessen an den Beschwerden, die mittlerweile auch im Rathaus landeten, sagt Bürgermeister Walter Bleimaier. Der Gemeinderat habe deshalb in der nicht öffentlichen Sitzung am Dienstag beschlossen, mit Unterer Jagdbehörde und Jäger abzuklären, wie dem Problem Herr zu werden ist. „Die Füchse werden immer frecher“, sagen die Anwohner. Selbst von Hunden ließen sie sich nicht mehr abschrecken. Einige Bürger sorgen sich vor allem um die Kinder, andere sehen es gelassener und glauben, dass die Tiere bald wieder weg sind. Aktuell sind so viele Füchse da wie nie.

Hartwig Görtler, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes, versteht die Sorgen. Nicht nur, dass der Fuchs sich als „Kulturfolger“ bei den Menschen wie im Paradies fühle, genügend zu fressen finde und sich alles schnappe, was Federn habe. Füchse benutzten Sandkästen auch gerne als Toilette, womit die Gefahr zum Beispiel durch den Fuchsbandwurm wachse. „Es ist eine Schwarz-weiß-Frage“, sagt Görtler. Wolle man sie schützen, dann dürfe sich auch niemand beschweren. Würden sie zu viele, könne man sie eigentlich nur rausfangen und weidgerecht töten. Sie zu fangen und woanders auszusetzen, bringt Görtlers Meinung nach wenig. „Dann kommen die nächsten.“ Und an dem Ort, wo man sie freilasse, mache man sich „keine Freunde“. Im Tierheim würden sie auch wieder freigelassen. Am wirkungsvollsten sei seiner Meinung nach, die Tiere im befriedetem Gebiet lebend zu fangen – ab Juli, denn dürften auch die alten Tiere wieder bejagt werden. Derzeit stehen sie zur Versorgung der Jungen unter Schutz. „Aber die Entscheidung kann ich niemandem abnehmen.“

„Wir werden uns mit der Unteren Jagdbehörde und dem Jäger zusammensetzen“, sagt Bürgermeister Bleimaier. Der verlassene Schauer-Hof, an dem bis zu 15 Füchse vermutet werden, dürfe auch nicht einfach betreten werden, um Fallen aufzustellen, merkt Landratsamtssprecher Stefan Diebl an. Dafür bräuchte es eine Erlaubnis oder der Antrag, dort Füchse zu fangen, müsste von den Eigentümern gestellt werden – einer Erbengemeinschaft. „Zu allererst müssen wir uns ein Bild vor Ort machen“, so Diebl.

Die Anwohner sind gespannt. Der Fuchs sei viel zu schlau, um in eine Falle zu tappen, sagen einige Bürger. Dort landen auch Igel und Katzen, weswegen Fallen häufig kontrolliert werden müssen, um diese Tiere zu befreien. Für diesen Aufwand muss ein Jäger auch erst mal Zeit haben und bereit sein.