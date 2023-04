Sorge um sinkende Wasserspiegel

Von: Andrea Gräpel

Die Freiwillige Feuerwehr Inning hatte im September Schläuche über den Ablauf in Bachern gelegt, damit Wasser aus dem Wörthsee in den Bach läuft, weil er sonst wieder trocken gefallen wäre. © Privat

Der Sommer naht und die Erinnerung daran, dass es im vergangenen Sommer wenig geregnet hat. Der Wasserspiegel des Wörthsees sank bedenklich tief, sodass sogar der Inninger Bach trocken fiel. Dreh- und Angelpunkt ist der Ablauf in Bachern.

Bachern – Noch bevor der Inninger Bach im vergangenen Sommer trocken lag, blickten Naturschützer mit sorgenvoller Miene auf den sinkenden Wasserspiegel des Wörthsees. Schon Ende 2021 hatte die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Ursachen und Folgen des sinkenden Wasserspiegels genau unter die Lupe nimmt. Bei einem Vortrag beim Landesbund für Vogelschutz zum Thema Renaturierung der Moore hatte Cornelia Siuda auf diese Untersuchung verwiesen, und darauf, dass die Ergebnisse unterdessen vorliegen. Eine Abstimmung mit Unterer Naturschutzbehörde und Wasserwirtschaftsamt stehe aber noch aus. Die Kottgeisingerin ist Landschaftsökologin und Managerin des Klimaprogramms Bayern Moore bei der Regierung von Oberbayern.

Mehrere Faktoren spielen bei diesem Thema eine Rolle. Es geht um den See und seinen rückläufigen Schilfbestand als Rückzugsort für Fische. Es geht darum, dass der Wörthsee nur einen Zu- beziehungsweise Ablauf hat und es wird auch um das Bacherner Moos gehen, dem bei weiter sinkenden Seespiegel das Wasser ausgeht. „Auf Dauer muss eine Lösung gefunden werden“, sagte Cornelia Siuda. Dass der Wasserspiegel sinkt, sei nachgewiesen.

Die große Frage wird sein, wie sich der Wasserstand erhöhen lässt, ohne den Inninger Bach wieder trocken fallen zu lassen und das Überleben der geschützten Bachmuschel zu gefährden, die eher per Zufall 2013 dort gefunden wurde. Untere Naturschutzbehörde und Wasserwirtschaftsamt waren bei diesem Thema bislang nicht einer Meinung. Während Starnberger Fachbereichsleiterin Ursula Madeker einer baulichen Veränderung des Ablaufs in den Inninger Bach in Bachern offen gegenüberstand, hatte der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim, Korbinian Zanker noch im September gesagt: „Mit einem Absenken der Schwelle würde man die Herausforderungen, die aus der Trockenheit resultieren, nur nach unten verlagern, aber nicht nachhaltig lösen.“ Zu dem Zeitpunkt lag das Gutachten noch nicht vor, mit dem das Peb-Landschaftsplanungsbüro aus Dachau von der Höheren Naturschutzbehörde im Rahmen des „Klimaprogramm Bayern Moor“ beauftragt worden war.

Auf Luftbildern sei deutlich erkennbar, wie sich das Schilf im Wörthsee zurückgebildet hat, sagt Cornelia Siuda ohne Wertung. Durch die heißen Sommer der vergangenen Jahre habe sich der Wasserspiegel abgesenkt. Kein Wunder: „Der See hat nur einen Zulauf und ist im Übrigen auf Niederschläge angewiesen.“ Die Uferzonen lägen immer tiefer. Bevor aber weitere Inhalte des Gutachtens bekannt gemacht würden, müssten sich alle Beteiligten zusammensetzen. Dies seien insbesondere die Untere Naturschutzbehörde und das Wasserwirtschaftsamt, aber auch Anlieger und Anrainer müssten mitmachen.

Die Schlüsselstelle dabei wird der Überlauf in Bachern sein. Eine Betonmauer mit u-förmigem Einschnitt, der geschlossen werden kann. Im vergangenen Sommer blieb das Wasser allerdings unter der Kante und konnte nicht mehr drüber fließen, weshalb der Inninger Bach trocken fiel. „Ein Nadelöhr“, sagt Cornelia Siuda. Womöglich muss genau dort mit der Lösungssuche begonnen werden. Die ersten Gespräche sollen noch in diesem Frühjahr stattfinden.