Sparkasse will Filialen wieder öffnen

Von: Peter Schiebel

Ein Bild der Verwüstung bot sich nach der Tat in Weßling: Der Geldautomat (im Hintergrund) ist komplett zerstört, die dicke Panzertür einmal quer durch den Raum geflogen. Auch das SB-Terminal ist nicht mehr funktionsfähig. Vorsichtshalber hatte die Kreissparkasse einige Filialen danach geschlossen, will diese aber demnächst wieder öffnen. © Andrea Jaksch

Die Kreissparkasse will wegen der Serie von Sprengungen von Geldautomaten geschlossene Standorte demnächst wieder öffnen. Denn: Es wurden Sicherheitssysteme installiert.

Landkreis – Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg will Anfang kommenden Jahres ihre geschlossenen SB-Filialen in Gilching (Dornierstraße), Inning und Percha wieder öffnen. Das teilte das Kreditinstitut gestern mit. „Eine Wiedereröffnung aller vorsorglich geschlossenen Standorte ist grundsätzlich im Laufe des Januars geplant“, hieß es in einer Pressemitteilung. „Bis dahin werden vor Ort Schutzsysteme zur Abschreckung möglicher Täter installiert. Dazu zählen Videoüberwachungssysteme sowie Geldfärbesysteme, die Geldscheine bei einem Anschlag oder anderweitig gewaltsamem Zugriff farblich markieren.“

Wie berichtet, hatte die Kreissparkasse die drei Filialen Anfang des Monats geschlossen, nachdem es im Verbreitungsgebiet innerhalb von sieben Wochen drei Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten gegeben hatte. Die Filialen in Gilching, Inning und Percha hatte die Sparkasse aufgrund bestimmter Faktoren wie Lage, Bauart oder Typ des Geldautomaten als besonders gefährdet eingestuft. Vor allem in Inning hatte dieser Schritt jedoch Unmut ausgelöst.

Die Kreissparkasse wies gestern erneut darauf hin, dass betroffene Kunden auf andere Standorte ausweichen mögen. „Aushänge vor Ort informieren über nächstgelegene Möglichkeiten.“ Wenn Kunden aufgrund der vorübergehenden Schließung bei einem anderen örtlichen Kreditinstitut Geld abheben und dafür Gebühren anfallen, werde die Sparkasse diese unbürokratisch ersetzen.

Derweil hat die Sparkasse auch entschieden, die am 9. November gesprengte SB-Geschäftsstelle in Weßling im nächsten Jahr wieder instandzusetzen. Zum konkreten Zeitpunkt könne „aufgrund unsicherer Liefertermine für benötigte Komponenten“ aber noch keine Aussage getroffen werden.