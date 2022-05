„Modell Lederhose“

Von: Andrea Gräpel

Jahrhundertprojekt für 5,5 Millionen Euro: Der Erstentwurf von Planerin Monika Treiber begeisterte den Gemeinderat. © Monika Treiber

Landschaftsarchitektin Monika Treiber sprach am Dienstag von der Vision eines Sportgeländes am Schorn. Im Haus der Vereine präsentierte sie dem Inninger Gemeinderat einen „allerersten Entwurf“ dazu, der nun mit allen Beteiligten abgestimmt werden soll.

Inning – Wenn am Ende alles so umgesetzt wird, wie die Herrschinger Planerin Monika Treiber es vorschlägt, hat Inning sehr bald einen Sportpark, der im Landkreis wohl seinesgleichen sucht. Wie berichtet, hat Bürgermeister Walter Bleimaier nach jahrelangen zähen Grundstücksverhandlungen ausreichend Fläche erwerben können, um das Sportgelände am Schorn zu erweitern. Zum großen Bedauern aller Gemeinderäte noch immer nicht so wie gewünscht, denn mittendrin im Sportgelände verbleiben 5700 Quadratmeter Acker, den die Grundeigentümer nicht hergeben. Johann Ritzer (FBB) und seine Ratskollegin Barbara Wanzke (Grüne) appellierten eindringlich an sie, die Entscheidung doch noch einmal zu überdenken. Ritzer: „Wenn es um Kinder geht, sollte man ein Einsehen haben.“ Aktuell bleibt die Fläche jedoch außen vor.

Die daraus resultierende Flächenform nannte Monika Treiber „Modell Lederhose“. Grob überschlagen rechnet die Landschaftsarchitektin mit Kosten (Stand heute) von 5,5 Millionen Euro für die Erweiterung und Umplanung der insgesamt 5,5 Hektar großen Fläche. Nicht eingerechnet ist die Verlegung der Schornstraße, die notwendig wird, weil der Streifen im Gelände freibleiben muss. Ein weiteres, weniger störendes Sperrgrundstück befindet sich nördlich des neu geplanten Straßenverlaufs – zwischen Sportgelände und Schulsportplatz. Alles zusammen nennt Monika Treiber einen Sportpark für alle, auch für die, die nicht im Verein organisiert sind. Das Einzige, was in ihrem Entwurf bleibt, wie es ist, ist die Dreifachturnhalle.

Begeistert von der Planung, freute sich Barbara Wanzke über das „Jahrhundertprojekt“. Als solches wird es die Gemeindekasse auch gewaltig belasten. Um die Situation zu entzerren, soll aber ohnehin in verschiedenen Abschnitten gebaut werden. Vorneweg ein neues Fußballspielfeld und die Tennisplätze, die wegen der Supermarkt-Planung verlegt werden müssen. „Damit müssen wir im nächsten Jahr beginnen“, so Bleimaier. Vorgesehen sind am Ende jedoch zwei Spielfelder – eines mit Kunstrasen, das andere mit Naturrasen. Der Stockschützenplatz muss dafür Richtung Norden verschoben werden, östlich der Ackerfläche. „Es besteht dahinter die Chance, einen Skaterplatz anzubinden“, so Monika Treiber. Somit bräuchten die Kinder nicht mehr auf die staubige Anlage am Parkplatz in Stegen fahren. Idealerweise fände zudem ein Trainingsbereich für Calisthenic, der ästhetischen Kraftsportart, die während der Pandemie vor allem in Städten boomte, und für andere Outdoor-Fitnessgeräte Platz. Das war Wasser auf die Mühlen von Zweiter Bürgermeisterin Monika Schüßler-Kafka, die sich dafür seit Jahren einsetzt.

Auf der anderen Seite des Ackers hat die Planerin eine Gymnastikwiese, Beachvolleyball-Plätze sowie einen Kletter- und Boulderbereich vorgesehen. Der Trendsportarten nicht genug, fände südlich der neu verschwenkten Straße ein sogenannter Pumptrack Platz – Spaßfaktor für Skateboarder, Skater, Biker und Scooter-Fahrer gleichermaßen. Nicht zuletzt ist eine neue Schulsportanlage mit Soccerbox im Entwurf vorgesehen. Und sollte sich der Gemeinderat dafür entscheiden, das dringend sanierungsbedürftige Vereinsheim abzureißen, neu zu bauen und anders auszurichten, wären am Ende auch noch ein Tennis-Centercourt und Padel-Courts möglich.

Die einzige Unsicherheit stellten zwei noch ausstehende Gutachten zu Bodenbeschaffenheit und Entwässerung dar, räumte Monika Treiber ein. Zudem müsse die Herausnahme einer Teilfläche aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragt werden. Die Stimmen des Ratsgremiums allerdings waren der Planerin sicher. Die Begeisterung war groß. „Ich würde gern alles machen“, so Monika Schüßler-Kafka. Von einer „rundum tollen Planung“ schwärmte auch Katrin Nicolodi (BIZ). Bleimaier geht mit diesem Entwurf nun in die Feinabstimmung mit den Sportlern.