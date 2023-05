Sportunterricht auf dem Tennisplatz

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Projektauftakt mit strahlenden Begleitern (v.l.): Tennislehrer Dejan Todorovic, TC-Vorstand Christian Bonk, Bürgermeister Walter Bleimaier, Schulleiterin Bettina Linden, Jugendwartin Leonie Fanger, Schul-Sportbeauftragte Stefanie Zenz und Lehrerin Barbara Waldmüller. © ANdre a Jaksch

Der Tennisclub (TC) Inning und die Grundschule Inning starteten gestern das bayernweit erste Projekt „Tennis als Schulsport“. Freude an Bewegung im Allgemeinen und am Tennissport im Besonderen sind die Idee dahinter. „Ein Leuchtturm-Sportprojekt“, schwärmt TC-Vorstand Christian Bonk.

Inning – Schon von Weitem waren gestern fröhliche Kinderstimmen von der Anlage des Tennisclubs in Inning an der Schornstraße zuhören. 26 Kinder in weißen T-Shirts wuselten in drei Gruppen über die roten Sandplätze. Sieben- und achtjährige Mädchen und Buben aus der zweiten Klasse der Grundschule Inning. Einige haben zum ersten Mal einen Tennisschläger in der Hand, fünf haben ihre Schläger gleich mitgebracht. 16 Wochen lang steht künftig eine Doppelstunde Tennis auf dem Stundenplan der Inninger Schule. „Die Grundschule ist damit die einzige Regelschule in ganz Bayern, die Tennis als Schulsport anbietet“, schwärmt TC-Vorstand Christian Bonk. Eine Win-win-Situation, denn der Verein verspricht sich damit auch Werbung für seine Nachwuchsarbeit.

Die Idee entstand, als Schulleiterin Bettina Linden in der Coronazeit um ausrangierte Bälle zum Motoriktraining im Sportunterricht gebeten hatte. Die Schule am Wasenfeld ist nur 150 Meter von der Sportanlage entfernt. Als die Tennisspieler einen großen Karton mit Tennisbällen in der Schule ablieferten, wurde die Idee für einen Schnuppertag auf der Tennisanlage geboren. Im Juli vergangenen Jahres nahmen Kinder der dritten und vierten Klassen die Einladung an und durften mit Trainern der Herrschinger „Tennis-Factory“ ihre ersten Vorhand-Schläge üben. Nicht nur die Schüler waren danach begeistert, sondern auch die Vertreter des Tennisclubs und die Lehrerinnen.

Die Sportbeauftragte der Schule, Stefanie Zenz, Schulleiterin Bettina Linden, TC-Jugendwartin Leonie Fanger und Vorstand Christian Bonk spannen die Idee weiter und entwickelten schließlich daraus das Tenniscamp-Schulprojekt, das am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein seinen Anfang nahm. Bettina Linden freute sich: „Eine tolle Sache.“

„Es gibt so viele Optionen für Kinder, abgesehen von einer Flut digitaler Einflüsse, da haben wir uns gedacht, das wir was machen wollen, um Orientierung zu bieten“, erzählt TC-Vorstand Christian Bonk. Viele Stunden steckte er in die Vorbereitung, denn um Tennis grundschulfähig zu machen, mussten erst mal auch versicherungstechnische Fragen abgeklärt werden. Der Bayerische Tennis Verband (BTV) und auch der Bayerische Landessportverband (BLSV) mussten nicht lange überzeugt werden. Der BTV schickte zum Start sogar gleichen einen Vertreter samt 20 Übungsschlägern nach Inning. Tim Loidl, der eine Gruppe begeisterter Buben unter seine Fittiche nahm, staunte nicht schlecht über „so viel Energie“ und über ein Projekt, auf der er stolz blickt. „Das ist definitv gut und hat das Zeug Schule zu machen.“

Das fand auch Bürgermeister Walter Bleimaier, der es sich nicht nehmen ließ, sich das Projekt zum Auftakt vorstellen zu lassen. Auf einer Anlage, auf der er einmal „zu Hause“ war, wie er lächelnd sagte. Seit er Bürgermeister ist, habe er allerdings kaum noch einen Schläger in der Hand gehabt, gesteht er. Nichtsdestotrotz freute er sich über die Begeisterung der Kinder und ihren Bewegungsdrang.

Den zu kanalisieren, ist die Aufgabe der Trainer der Herrschinger Tennisschule Tennis-Factory von Dejan Todorovic, die für das Projekt engagiert wurden. Am Donnerstag waren sie zu fünft vor Ort. Wenigstens drei werden es sein, die jeweils eine Doppelstunde betreuen. Die mit den Kindern Ballschule und Balanceübungen machen und ihnen ein Gefühl für den Schläger vermitteln. „Wichtig beim Tennis ist nicht nur das Schlagen, man muss ja auch zum Ball laufen und Balance halten können. Das ist wichtig“, erklärt Dejan Todorovic. Ihm gefällt das Projekt auch deshalb, weil er weiß, dass genau dieses Alter das beste ist, um einzusteigen. Die Kinder verwenden dabei leichtere Bälle als die üblichen. Bälle, die weicher sind und weniger hoch springen, die aber nicht weniger Spaß machen, wie sie eindrucksvoll beim Balancieren mit dem Ball auf dem Schläger durch einen Parcours unter Beweis stellten.

Christian Bonk ist stolz: „Ein tolles Projekt für alle Beteiligten und ein Zeichen für die Bedeutung von Sport im Schulalltag. Vor allem für die Kinder, die auf diesem Weg Tennis kennenlernen – als ganz reguläre Schulstunde.“