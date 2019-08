Porsche-Fahrer blockiert Landwirt, weil er Gülle-Geruch nicht mehr ertragen will

Dann können Sie sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Was ich nicht verstehe, warum hier keine Polizei vor Ort aufgetaucht ist.

Mit dieser Polizei ist nicht mal ein Blumentopf zu gewinnen. Zum Durchsetzen seiner Belange sperrt ein Bürger eine öffentliche Straße und die Beamten vermitteln per Telefon. Was machen die eigentlich bei einem Einsatz .... sitzen unterm Schreibtisch, halten die Hände übern Kopf und pinkeln in die Hose?