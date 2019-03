Frischer Wind in Stegen

Die Schlösser- und Seeverwaltung Ammersee in Stegen hat einen neuen Chef: den 34-jährigen Johannes Leicht.

Stegen – Die Staatliche Seeverwaltung Ammersee hat eine neue Verwaltungsspitze. Johannes Leicht (34) übernimmt die Aufgabe von Karl-Heinz Mückl, der nach zwei Jahren nun Vorstand der Verwaltung der Befreiungshalle Kelheim wird. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich habe jetzt einige Jahre die Qualität der Seen erleben können und schätzen gelernt“, so Leicht, der für die neue Aufgabe vom Chiemsee an den Ammersee wechselt. Der gebürtige Würzburger hatte bereits in der Anwärterphase Ausbildungsabschnitte bei der Schlösserverwaltung absolviert und wurde nach der Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt (FH) zunächst bei der Hauptverwaltung der Schlösserverwaltung in Nymphenburg eingesetzt. Seit Sommer 2014 war er auf der Herreninsel als Innendienstleiter und Stellvertreter des Vorstands bei der Schloss- und Gartenverwaltung Herrenchiemsee tätig. „Er hat in dieser Phase, speziell auch in Zeiten der notwendigen Vollvertretung des Vorstands, seine Tatkraft, Übersicht und soziale Kompetenz unter Beweis gestellt. Für die Nachbesetzung der Seeverwaltung Ammersee ist Leicht mit dieser Führungserfahrung im Gepäck erste Wahl“, so Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

Von der Außenstelle der Bayerischen Schlösser- und Seeverwaltung in Stegen werden der Ammersee, der bayerischen Teil des Bodensees sowie den Großen Alpsee mit Teufelsee bei Immenstadt, den Kleinen Alpsee und den Schwansee bei Füssen betreut. Sämtlicher See- und Ufernutzung an und in diesen Seen muss von der Außenstelle in Stegen per Gestattungsvertrag zugestimmt werden. Dazu gehören Nutzungen wie Bejagung, Bojen, Boote oder Seeeinbauten wie Stege und Bootshäuser. Darüber hinaus werden von Stegen aus die staatlichen Immobilien am Ammersee betreut – das Gasteiger Haus in Holzhausen sowie die Alte Villa in Utting.

Leicht führt in Stegen ein Büro mit drei Mitarbeiterinnen. Hinzu kämen Teilzeit-Mitarbeiter an den anderen See. „Die Hauptaufgabe betrifft aber den Ammersee als größten See mit der größten Nutzung“, so Leicht. Er freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen und darauf, zeitnah deren Vertreter kennen zu lernen. Anknüpfungspunkte gibt es immer wieder, vor allem die Ufernutzung in den öffentlichen Bereichen betreffend. Die Seeverwaltung entscheidet über jeden Wegebau oder jede Stegerneuerung beziehungsweise -erweiterung mit.