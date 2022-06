„Stegen 2“ zu Grabe getragen

Von: Andrea Gräpel

So ruhig ist es in Stegen nur an Tagen nach einem Regen: Verwaltung und Gemeinderat machen sich schon lange Gedanken über eine Umgestaltung. Das gilt weiter für die Straße, der Bebauungsplan wurde verworfen. © Andrea Jaksch

Niemand vermag die Stunden zusammenzuzählen, die sich der Gemeinderat Inning mit einer Bauleitplanung in Stegen befasst hat. Seit 18 Jahren wird daran rumgedoktert, seit 18 Jahren wünscht sich der Gemeinderat, den Parkplatz zu erweitern. Am Dienstag haben die Gemeinderäte den Bebauungsplan zu Grabe getragen. Was bleibt, ist eine noch unausgegorene Straßenausbauplanung. Für die ist ein Bebauungsplan aber nicht erforderlich.

Stegen - Franz Reimann ist nicht der erste Planer, der sich seit 1994 mit der Bauleitplanung „Stegen“ beschäftigt, die als Rahmenplanung für die gut 11,3 Hektar große Fläche ihren Anfang nahm. Der Stadtplaner war zur jüngsten Gemeinderatssitzung eingeladen und holte weit aus. Er hatte sich die Mühe gemacht, die komplette Historie aufzurollen und stieß dabei auf neun Verfahrensordner mit wohl 4000 Seiten mit Beschlüssen, Stellungnahmen und Gutachten. Gestoßen ist er auch auf alte Bauakten, zum Beispiel von der Brauerei. Selbst ein Ur-Kataster konnte er den Gemeinderäten vorlegen, das die historische Entwicklung der vergangenen 150 Jahre gut nachvollziehen lässt. Erkennbar ist zum Beispiel, dass dort, wo heute der ebenso große wie für die Gemeinde lukrative Parkplatz liegt, ein künstlich angelegter Amperkanal parallel zur Amper ins Moos führte, der später wieder verfüllt wurde.

Erst 2011 wurde ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht, mit dem die Gemeinde heute nichts mehr anfangen kann. Darauf waren Erweiterungsflächen vorgesehen, die vor allem aus einem Grund nicht mehr verfügbar sind: Es gibt mittlerweile eine Ausbauverbotszone, die auf 40 Meter Breite parallel zur Autobahn verläuft – der Parkplatz befindet sich mittendrin, auch der Kiosk. Abgesehen davon, will die Eigentümerin der Parkplatzerweiterungsfläche ihren Grund nicht mehr verkaufen, bestätigte Bürgermeister Walter Bleimaier achselzuckend auf eine entsprechende Frage aus der Ratsrunde. „Was würde ein Bebauungsplan also helfen?“, fragte Reimann und gab sich selbst die Antwort: „Gar nichts.“

Inwieweit die Straßenausbaupläne davon betroffen seien, wollte Barbara Wanzke (Grüne) wissen. Es gibt Teilflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind. „Aber wenn man sich anders einigen kann, braucht man den Bebauungsplan nicht“, umschrieb es Bauamtsleiterin Michaela Meinhold kryptisch, klang aber zuversichtlich. Was ohne Bebauungsplan schlecht möglich werde, so die Bauamtsleiterin, seien Bauwünsche in der zweiten Reihe, „die sind dann auch gestorben“.

Die Straßenplanung hatte zuletzt im Juli vergangenen Jahres für eine lange und ausführliche Diskussion im Gemeinderat geführt (wir berichteten). Von einer möglichen Fußgängerzone war die Rede, von einem Kreisel. Auf Antrag der CSU war die Planung damals in die Fraktionen verwiesen worden. Diese hatten auch fleißig gearbeitet und haben jede Menge Änderungswünsche, die nun mit Planer Hans Lais weiter ausdiskutiert werden müssen – ohne Bebauungsplan. Unter diesen machten die Gemeinderäte in der Sitzung einen Schlussstrich. Den finalen Dolchstoß überlasst die große Runde allerdings den Gemeinderäten im Planungs- und Verkehrsausschuss.