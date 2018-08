In Leitplanke geschleudert

Von einem anderem Fahrzeug geschnitten, wurde ein Steinebacher am Freitagabend auf der Autobahn-Ausfahrt Inning in die Leitplanke geschleudert. Die Polizei sucht Zeugen.

Inning - Auf regennasser Fahrbahn ist ein 52-jähriger Steinebacher am Freitag gegen 18 Uhr mit seinem roten Fiat Sport-Coupe an der Autobahnausfahrt Inning in die Leitplanken gekracht. Der Steinebacher fuhr in Inning auf die A 96 Richtung München, als ihn ein grauer Passat mit Schweizer Kennzeichen, beim Wechseln von der linken auf die rechte Fahrbahn geschnitten habe. Der Steinebacher sei dadurch zum Abbremsen gezwungen worden und dabei mit dem Heck in die Mittelschutzplanke geschleudert, so die Polizei.

Der Schweizer Fahrer habe die Fahrt Richtung München fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Schaden an dem Fiat beträgt rund 2000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck unter der Rufnummer (089) 89 11 80 in Verbindung zu setzen.