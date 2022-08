Steiniger Weg zur Sportplatzerweiterung

So schaut der Entwurf für die Sportplatzerweiterung aus. Die Straße führt darin direkt durch das zweite Spielfeld und müsste verlegt werden. Auch die Containerunterkunft hätte in der Planung keinen Platz. © Entwurf: Monika Treiber

Ersatzbau für Containerunterkunft in Inning: Möglicherweise gibt es eine andere Fördermöglichkeit. Dann stünden sie der Sportplatzerweiterung nicht mehr im Weg.

Inning – Was passiert mit dem Haus der Vereine, wenn der Inninger Sportplatz erweitert wird, und was mit der Containerunterkunft, wenn die Flüchtlinge nicht in einem Ersatzbau an der Grießstraße unterkommen können, weil dann die Förderung flöten geht? Ganz abgesehen von 5700 Quadratmeter Fläche, an denen die Eigentümer festhalten, ohne die jedoch die Schornstraße verlegt werden müsste. Einen kleinen Lichtblick gibt es nun.

Der ehemalige CSU-Gemeinderat Thomas Bauer hatte, bevor er ausschied, orakelt, dass die Kosten für die Erweiterung schnell bei weit über zehn Millionen Euro liegen. Bürgermeister Walter Bleimaier streitet dies nicht ab und ist aktuell auf der Suche nach Lösungen, dies zu stemmen. Ob zum Beispiel die Möglichkeit besteht, das bestehende Haus der Vereine stehen zu lassen. In einer Machbarkeitsstudie für den Neubau werde die Möglichkeit eines Um- und Ausbaus zumindest nicht ausgeschlossen, sagt er. Der Gemeinderat muss sich mit dieser Frage noch einmal im Detail auseinandersetzen, denn in den Plänen von Architektin Monika Treiber ist ein neues Längsgebäude vorgeschlagen, damit der Bestand für einen weiteren Tennisplatz weichen kann.

„Aktuell würden die Kosten das Mögliche übersteigen“, sagt Bleimaier ganz ehrlich. Für die Erweiterung hatte Monika Treiber etwa 5,5 Millionen Euro veranschlagt, die Verschwenkung der Straße, um die fehlende Fläche mittendrin abzufangen, nicht inbegriffen. Mittlerweile gibt es sogar Gedankenspiele, den Straßenverlauf zu belassen wie er ist. Es würde aber eng werden für das zweite Fußballfeld. Ein Dilemma.

Unvorhergesehen war auch die Nachricht, dass der Ersatzbau für die Containerunterkunft an der Grießstraße nur bei der Unterbringung anerkannter Flüchtlinge staatlich gefördert würde. Das rief Empörung hervor, denn die Gemeinde Inning könnte ohne das Provisorium an der Schornstraße nicht dem „Königssteiner Schlüssel“ gerecht werden, nach dem 41 Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Der Pachtvertrag für die Containerunterkunft soll 2026 auslaufen, die Fläche wird zudem für den Sportplatz gebraucht.

Wenigstens in dieser Sache könnte sich vielleicht eine Lösung auftun, so Bleimaier. Er hatte den Landrat eingeschaltet, schließlich steht Inning mit dem Problem nicht alleine da. Der Bürgermeister erhielt dieser Tage nun die Nachricht, dass der Ersatzbau möglicherweise über andere Förderkanäle auch für Flüchtlinge ohne Anerkennung nutzbar sein könnte.

Damit würde eine große Last von Bleimaier abfallen. Die geschätzten Kosten für die Sportplatzerweiterung bereiten ihm dagegen weiter Kopfzerbrechen. Das Jahrhundertprojekt, wie Grünen-Gemeinderätin Barbara Wanzke es begeistert beklatscht hatte, wäre nicht mehr das, wenn jede Menge Einschränkungen – ob aus Platzmangel oder aus Kostengründen – gemacht werden müssten.