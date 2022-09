Streaming ist tot, es lebe der Live-Auftritt

Von: Andrea Gräpel

Auch das Kino in der Alten Brauerei wird von Daniel Betz betrieben und vermietet. © Dagmar Rutt

Das Groundlift Studio Stegen startet mit Herbstprogramm erstmals voll durch.

Stegen – Musik-, Fernseh- und Videostudio, Konzertbühne und Veranstaltungsort – alles aus einem Guss, dafür hat Daniel Betz sein Groundlift Studio in der Alten Brauerei in Stegen ausgerichtet. Dafür stehen ihm der Theatersaal, die Lounge und auch das Kino im Kellergeschoss des alten Industriegebäudes zur Verfügung. „Alles miteinander zu verzahnen, das war mein Traum für diese Location, das ist noch immer mein Ziel“, sagte er gestern bei der Vorstellung des neuen Herbstprogramms.

Nach zwei Jahren Corona, in denen er sich mit Studioarbeit, professionellen Livestreamings von Konzerten, aber auch für Unternehmertagungen über Wasser hielt, stieß er das Live-Konzertprogramm im Frühjahr vorsichtig an. Die Resonanz darauf machte ihm Mut. In den Herbst soll es nun mit Vollgas gehen. Schon an diesem Wochenende geht es los – bis Ende des Jahres immer freitags und samstags, manchmal auch sonntags.

„Wirtschaftlich sind Konzertveranstaltungen ein Wahnsinn“, räumt Betz ein. Die Preise für Energie und Personal sind gestiegen, abgesehen davon, dass es mittlerweile eine Kunst sei, überhaupt Personal zu finden. Wer aber die Lockdowns überstanden hat, bevor das Geschäft richtig anlaufen konnte, steckt den Kopf nicht in den Sand. Betz also nicht. Schon während dieser Zeit hatten ihn Produktionen gerettet, sie werden auch weiter die Basis der Arbeit im Groundlift Studio sein – müssen. „Denn die Belastung ist immens“, sagt Betz, der den Schauspieler Hans Sigl als Kulturbotschafter und Geschäftspartner an seiner Seite hat. Bislang allerdings im Hintergrund. Auf der Suche sind sie auch nach Sponsoren.

Produzent Betz ist selbst Musiker aus Leidenschaft. „Ich komme aus dem Rock-, Pop-Bereich“, sagt er. Er spielt Keyboard und singt in einer Cover-Band, die früher Hütten-Power oder Munich-City-Band hieß, je nachdem, ob Bairisch erwünscht war oder nicht. Mittlerweile heißt die Band nach seiner Produktions- und Eventfirma Groundlift. Deshalb spricht Betz aus eigener Erfahrung, wenn er sagt, „Live-Streaming ist tot“. Auch seine Band hat ohne Publikum gespielt und im Juni bei einer Rocknacht in Stegen wieder live vor Publikum. „Die Band spielt live ganz anders. Das war super.“ Entsprechend sind er und sein Team nun heiß darauf, dass es richtig losgeht, so, wie es schon 2020 hätte losgehen sollen. „Es sieht gut aus, wenn wir alles dürfen“, sagt er erwartungsvoll. Auch wenn die äußeren Umstände noch immer nicht ideal sind. Abzuwarten bleibe zudem, wie das Publikum auf das Veranstaltungsangebot anspringe, wenn alle sparen müssten. Betz musste die Preise ebenfalls leicht anheben. Die Karten kosten zwischen 18 und 38 Euro, im Schnitt 26 Euro.

Neu ausprobieren will das Team einen Shuttle zur ersten Party-Veranstaltung im Herbstprogramm am 16. September. Er soll die Gäste von Dießen und Herrsching nach Stegen bringen und zurück. „Der letzte Bus fährt um 3.15 Uhr“, freut sich Betz’ rechte Hand Alexandra Rakosi. Wenn es angenommen wird, soll es Standard zumindest bei den Partys werden.

Vorverkauf und mehr Infos

unter groundlift.de/events

Das Programm

Das Groundlift-Programm startet am Sonntag voll durch:



Sonntag, 11. September, 20 Uhr: Oliver Mally und Peter Schneider, Folk Blues Adventures (Konzert)



Freitag, 16. September, 20 Uhr: Ammersee Balkan Vibes mit den Balkanauten, Treibauf und den DJs Rupidoo und Redo (Konzert und Party „all Areas“)



Samstag, 17. September, 20 Uhr: Latriviata, improvisierte Opern (Impro-Musiktheater)



Sonntag, 18. September, 20 Uhr: Mirja Regensburger mit „Im nächsten Leben werde ich Mann“ (Comedy)



Freitag, 23. September, 20 Uhr: Singer Songwriter Tom Hauser



Sonntag, 25. September, 20 Uhr: San2 mit Sebastian Schwarzenberger und Louis Thomass, Unplugged Album-Recording mit begrenzter Zuschauerzahl



Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr: The Munich Harmonists (Konzert)



Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr: Thomas Matiszik liest aus „Tiefschwarze Schuld“, Marius Ader begleitet ihn am Klavier



Sonntag, 9. Oktober, 16 Uhr: Rotarier-Party Ammersee-Unplugged mit Misteract, Maggie Jane, Trio Nautico und Susanne Kirchland (Benefizveranstaltung)



Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr: Pink-Floyd-Tributshow mit Floyside of the Moon (Konzert)



Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr: Jasmin Bayer & Band, von Jazz bis James Bond



Dienstag, 18. Oktober, 20 Uhr: Manuel Rubey liest aus „Goldfisch“ (Lesung)



Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr: Ami Warning (Konzert)



Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr: Rairda, eine Stimme die berührt, Mystic Voice



Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr: Iris Oettinger Hot Jazz Band (Konzert)



Sonntag, 23. Oktober, 20 Uhr: Chris Hopkins und Scott Hamilton (Jazzkonzert) – auch als Doppelfeature-Ticket mit Iris Oettinger möglich



Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr: Jeremiah’s Life & Death Orchestra (Blues)



Montag, 31. Oktober, 20 Uhr: Halloween Rocknacht mit der Groundlift-Band