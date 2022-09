Tempo 30 in Inning: Stehen zu wenige Schilder?

Bürger wundern sich über Regelungen

Von Andrea Gräpel

Stehen in Inning zu wenige 30-km/h-Schilder? Das fürchten manche, denn dann wäre das Tempolimit nicht klar erkennbar.

Inning – Dass es vor Beginn der Gemeinderatssitzungen in Inning Bürgerfragen gibt, ist selten – diese Woche gab es nicht nur eine. Bernhard Wagner lag die Tempobeschränkung an der Ortsdurchfahrt am Herzen, die seit gut einem Jahr gilt und nach langem Bitten und Betteln auf der Staatsstraße möglich war – aus Lärmschutzgründen. Wagner hat sich die Schilder genau angeschaut, und machte darauf aufmerksam, dass das Tempo-30-Gebot so durchgängig nicht gelte. Dafür müsste es mehr Schilder geben. Ob die Geschwindigkeitsvorgabe am Ortsschild oder aber an jeder Straßeneinmündung aufgehoben wird, ließ sich am Dienstag nicht klären. „Da gibt es unterschiedliche Meinungen“, sagte auch Wagner. Seiner eigenen Meinung nach müssten aber weit mehr Schilder stehen.

Kreissprecher Stefan Diebl bestätigt, dass nach jeder Seitenstraße ein Schild auf die Tempogeschwindigkeit hinweisen sollte, damit jeder, der auf die Hauptstraße einbiegt, die Tempo-Beschränkung erkennt. „Wenn ein Schild fehlt, schauen wir uns das noch mal an“, sagt er. Grundsätzlich aber gelte, dass die Regel so lange gelte, bis eine andere sie aufhebe – in diesem Fall seien dies Ortsschilder oder Kreisverkehre.

Im entfernteren Sinne hatte auch die Frage Jörg Prangerls mit dem Tempolimit auf der Hauptstraße zu tun. Denn er wunderte sich, dass man auf der Ortsdurchfahrt nur 30 fahren darf, aber am Schmautzer-Büchl-Weg, „da, wo die Kinder alle spielen“, 50 Stundenkilometer. Und ein Tempo-30-Schild am Ausgang des Sportweges sei ebenso sinnlos. Andreas Diethelm (CSU) mutmaßte, „vielleicht hat’s einer umdraht“. Bleimaier lachte, als er sagte, das wäre nicht das erste Mal. Der Bürgermeister versprach aber, sich die Situationen jeweils vor Ort nochmal anzuschauen. An der Hauptstraße jedoch sei die Gemeinde nicht zuständig, das sei Sache der Unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt Starnberg.