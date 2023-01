Testphase im Bacherner Moos

Von: Andrea Gräpel

Die Stege durchs Bacherner Moos werden breiter und länger: Am Wochenende wurde eine 30 Meter lange Teststrecke mit Holzelementen Richtung Bachern aufgebaut. © Hanna von Prittwitz

Die Stege im Bacherner Moos müssen bekanntlich ausgebessert und verbreitert werden. Am Wochenende ließ der Rotary Club Wörthsee eine 30 Meter lange Teststrecke aufbauen.

Bachern – Der Durchgang durchs Bacherner Moos bleibt für die Öffentlichkeit geöffnet – in großer Runde war dies im Juni vergangenen Jahres entschieden worden, nachdem der ungeahnte Ansturm auf dem Rundweg während der Lockdowns gravierende Schwachstellen aufwies (wir berichteten). Menschen trampelten durch die sensiblen Feuchtwiesen, weil die Stege zu schmal und vor allem zu kurz waren. Radfahrer hielten sich nicht ans Radfahrverbot. Im Juni hatten sich Rotarier, die den Steg und den Rundweg 2014 eröffnet hatten, die drei Bürgermeister der Anrainer-Gemeinden, Untere Naturschutzbehörde, LBV und gwt darauf geeinigt, dass der Rundweg und damit auch der Durchgang durchs geschützte Bacherner Moos weiterhin erlaubt bleibt, wenn infrastrukturelle Verbesserungen vorgenommen werden und der bestehende Steg ausgebaut, also breiter verlängert wird.

Bereits Anfang November hatten die Rotarier, vertreten durch Dr. Joachim Muffler, einen Genehmigungsantrag eingereicht. Ursula Madeker von der Unteren Naturschutzbehörde habe ihn dann an den Seefelder Landschaftspfleger Johann Ludwig verwiesen, erzählt Muffler. Dieser betreut die Feuchtwiesen im Bacherner Moos im Auftrag von Landkreis und LBV (Landesbund für Vogelschutz), denen die Flächen gehören. Ludwig hatte die Idee, die Stege durch Holzelemente zu ersetzen. Gemeinsam mit ihm haben die Rotarier nun am Samstag eine Testphase gestartet und ihren Antrag entsprechend abgeändert.

Die mobilen Holzelemente, die nun verwendet werden, finden eigentlich in der Bauindustrie Verwendung. Die sogenannten Matratzen haben sieben Zentimeter starke, stabile Bohlen, sind einen Meter breit und jeweils fünf Meter lang. Anders als die Stege, die die Rotarier seinerzeit in mühevolle Handarbeit hergestellt hatten, liegen die Elemente auf dem Boden auf.

Zur Probe wurde am Wochenende die 30 Meter Verlängerungsstrecke Richtung Bachern verlegt. Richtung Walchstadt ist eine weitere Verlängerung von 85 Metern geplant. Jeweils in den Bereichen, wo es keinen Steg gab, die Menschen aber nicht auf dem Weg blieben, wenn sich Pfützen bildeten – weswegen von den Naturschützern eine Stegverlängerung gefordert wurde.

Muffler ist begeistert. „Die Leute, die vorbeikamen, waren es auch“, freut er sich. Auf den neuen Bohlen könne man gut aneinander vorbeigehen. Der bestehende Steg war nur mit 60 Zentimeter breite genehmigt worden. Er habe das gleich für zu gering gehalten, sagt er. Das muss nun aber erst mal so bleiben. Am Freitag folge ein Treffen bei der gwt, um die künftige Beschilderung abzustimmen. Gut sichtbare Hinweise sollen Radfahrer rechtzeitig darauf aufmerksam machen, die Staatsstraße zu nutzen. Zur Sicherheit sollen auch entsprechende Sperren an Anfang und Ende des Stegs errichtet werden. Und kontrolliert wird dies künftig auch – durch die sogenannten Nature Guides.

Für den Stegbau inklusive Verlängerungsstrecke werden die Rotarier wieder einen Großteil der Kosten übernehmen. Wie viel, weiß Muffler noch nicht. „Wir haben 2014 schon rund 10 000 Euro bezahlt, diesmal wird es weit mehr.“ Die Holzelemente müssten erst noch bestellt werden. Auf der Teststrecke wurden zunächst gebrauchte Elemente von Ludwig verwendet. Schon im Oktober hatte der Rotary Club Stegpaten gesucht. Wer die Wörthsee-Rotarier bei diesem Projekt unterstützen möchte, kann dies mit einer Geldspende: Rotary Club Wörthsee Gemeindienste e.V., Kontonummer 674 07 23, BLZ 700 932 00 bei der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg.