Toni Mangs Rückkehr auf den Ring: Motorrad-Legende aus Inning trifft Fans und Erzrivalen

Von: Tobias Gmach

Teilen

Der erfolgreichste deutsche Motorrad-Straßenrennfahrer und seine treuen Begleiter: Toni Mang auf der Weltmeistermaschine in der Inninger Werkstatt mit Sepp Schlögl (l.) und Sepp Metz. © Andrea Jaksch

Der fünfmalige Motorrad-Weltmeister Toni Mang steigt noch mal auf seine alte Kawasaki. Am Sachsenring präsentiert sich der gebürtige Inninger an diesem Wochenende in der Legendenklasse. Es wird ein großes Wiedersehen mit den Fans – und seinem größten Widersacher.

Inning – Auf die Frage, was Toni Mang am Wochenende erwartet, antwortet er spontan: „viel Arbeit.“ Dabei geht es doch darum, seine glorreiche Vergangenheit zu feiern. Der gebürtige Inninger, heute 72 Jahre alt, ist noch immer der erfolgreichste deutsche Motorrad-Straßenrennfahrer. Am Freitagmorgen machte sich der fünfmalige Weltmeister mit einem Transporter auf zum ADAC-Sachsenring-Classic, einer Großveranstaltung für Fans der Motorsport-Historie. Und genau die erwartet Mang – in Massen. Mehrere Autogrammstunden sind angesetzt, „aber ich werde wohl durchgehend unterschreiben“, sagt er und lacht dabei. Die Fans dürfen schließlich ins Fahrerlager, ganz dicht ran an die Idole von einst und ihre alten, aber frisch herausgeputzten Rennmaschinen.

Welchen Status Mang im Motorradsport hat, ist dem Programm der dreitägigen Veranstaltung zu entnehmen: Er tritt in der „Legendenklasse“ an. Die Legenden tragen aber kein Rennen aus, Mang und die Kontrahenten von damals rollen auf sogenannten Präsentationsfahrten um den Sachsenring. „Die paar Runden werden wahrscheinlich die ruhigste Zeit für mich“, sagt Mang, nur halb im Spaß. Gleich drei Motorräder haben er, seine Frau Renate Mang und seine Mechaniker Sepp Schlögl und Sepp Metz im Gepäck. „Die Leute sollen ja ein bisschen was zum Schauen haben“, sagt Toni Mang. Bestaunen dürfen die Fans unter anderem einen Eigenbau aus der Frühzeit der Karriere und die 350er-Kawasaki, die Maschine, mit der er 1981 und 1982 Weltmeister wurde.

„Ein borstiges Motorrad“ sei die giftgrüne „Kawa“ mit den goldenen Felgen, sagt Metz, der damals als junger Kerl zu Mangs Team gehörte und für ein Rennen sogar nach Südafrika mitflog. Er, Schlögl und Mang testeten das Gefährt vor einer Woche im Inninger Gewerbegebiet, wo ihre Werkstatt ist. Die wesentliche Erkenntnis: Das 90 Kilo schwere Motorrad anschieben, draufspringen und losfahren – das schafft die 72-jährige Legende heute verständlicherweise nicht mehr. „Das liegt nicht nur am Gewicht“, erklärt Mang. „Der Motor hat eine enorm hohe Verdichtung, die Maschine ist sehr schwer zu starten.“ Deshalb haben die Männer eine externe Startmaschine mit zwei Antriebsrollen nach Sachsen mitgenommen.

42 Grand-Prix und fünf WM-Titel gewann Toni Mang. 1981 und 1982 triumphierte er in der 350-ccm-Klasse, 1980, 1981 und 1987 in der 250-ccm-Klasse. Das Foto wurde 1996, also nach seinem Karriereende 1988, aufgenommen. © Thorsten Horn

Dass die Kawasaki tatsächlich rund läuft, dafür haben auch die beiden Mechaniker im Vorfeld gesorgt. „Wir hatten gut zu tun, so eine Maschine ist nicht so leicht zu betreiben wie ein neues Serienmotorrad“, sagt Mang. Wenn er sich dann draufschwingt, lautet seine Devise: „Vorsicht ist geboten, damit nichts kaputt geht und ich nicht stürze. Es sind gute Straßenreifen drauf, keine Rennreifen.“

Für den Inninger wird es zweifelsohne eine besondere Spritztour, an einer ähnlichen Veranstaltung beteiligte er sich zuletzt vor fünf Jahren auf dem Hockenheimring. „Das ist ein enormer Aufwand, ich mache so etwas nur noch ganz selten.“ Aber es wird auch ein großes Fest und Wiedersehen. Eine Kühlbox mit 50 Weißwürsten hat die Delegation aus dem Fünfseenland dabei. „Es kommen viele Freunde und Bekannte“, sagt Renate Mang.

Apropos Wiedersehen: Jon Ekerold, einst als risikoreicher Fahrer und Mangs ärgster Widersacher bekannt, wird auch am Sachsenring erwartet. Die beiden lieferten sich 1980 auf dem Nürburgring ein beinhartes Duell um den WM-Titel, das der Südafrikaner für sich entschied. 1981 revanchierte sich Mang. Es war das Jahr, in dem er als Deutschlands Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde. „Den Jon hab ich wirklich lange nicht mehr gesehen“, sagt der Inninger. „Wir hatten auf der Strecke immer ein sehr kämpferisches Verhältnis, aber sonst ein freundschaftliches.“

1988 beendete Mang seine Karriere nach 42 Grand-Prix-Siegen und einem schweren Sturz in Rijeka. Seine Fans aus der DDR nutzten die seltenen Gelegenheiten, wenn der Star vom Ammersee in Brünn (damals Tschechoslowakei) fuhr. „Sie haben viele Hindernisse auf sich genommen, um zu den Rennen zu kommen“, sagt Mang. An diesem Wochenende kommt er zu ihnen.