Trojas Mauern vor Schlagenhofen

Dreharbeiten vor 100 Jahren

Von Andrea Gräpel schließen

Gebannt mag die griechische Götterwelt 1923 vom Olymp herab auf das Kriegsgetümmel in Schlagenhofen geblickt haben. Der Inninger Ortsteil wurde vor 100 Jahren für einen Sommer lang Schauplatz des Kampfes um Troja – ein Stummfilm mit Stars und Hunderten Statisten – darunter ein besonders wagemutiger aus Hechendorf. Die Erinnerungen sind bis heute lebendig.

Schlagenhofen – Bis in die 1970er Jahre haben die Alten immer noch davon erzählt, von „Helena – der Untergang Trojas“, von einem wahrhaft sagenhaften Film-Sommer 1923. 100 Jahre ist dies her. Manfred Noa, damals ein berühmter Berliner Regisseur, drehte sein zweiteiliges Heldenepos in Schlagenhofen am südlichen Wörthseeufer. Der dreieinhalbstündige Stummfilm wurde zum Kassenschlager. Hunderte Komparsen aus den umliegenden Gemeinden und aus München wirkten an dem Film mit, stellten auch Krieger auf dem Schlachtfeld und mussten sich nicht anstrengen, den gegenseitigen Zorn echt wirken zu lassen. Die Anlieger des Wörthsees mochten es nicht, wenn die Stadtleute sommers am See einfielen. So wurde es erzählt.

Die Schlagenhofener Katharina Hartmann (84) und Robert Volkmann (74) sind mit den Geschichten über dieses Ereignis groß geworden, haben sogar ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht, auch wenn sie es nicht erlebt haben. „Eine schmerzliche Erfahrung“, sagt Volkmann lachend, denn als kleiner Schulbub war er beim Schwimmen „unten am See“ auf ein großes Lanzenstück getreten. „Ich hab’ mir furchtbar weh getan“, erinnert er sich. Als er die Lanze aus dem Seeboden fischte, lief er stolz hinauf, um sie zu zeigen – im Glauben, ein Relikt der Römer oder Kelten gefunden zu haben. Mit der Antike hatte er zu der Zeit noch keine Berührung gehabt. Er wurde aber schnell aufgeklärt, denn die Lanze war eine Requisite aus jenem Film über die Schlacht um Troja. Volkmann ist sich sicher: „Von den Requisiten gibt es noch viele mehr im See.“

Der Wörthsee war das Mittelmeer. Am damals unbebauten Südufer war eine große Seebühne aufgebaut, auf der bis zu 100 Menschen Platz fanden. Auf dem See wurde eine spektakuläre Schlacht zwischen Griechen und Trojanern nachgestellt, die es wohl niemals gegeben hat. Dort, wo heute die Straße zur ehemaligen Wörthsee-Alm hochführt, war der Schauplatz der Dreharbeiten. Mit gigantischer Kulisse: Auf fast 200 Metern Länge wurde eine mehr als sieben Meter hohe Stadtmauer errichtet. „Für die Stadtmauer gibt es heute noch die Baupläne“, weiß Volkmann, der als Heimatforscher oft das Staatsarchiv besucht. Aber noch etwas verbindet den Schlagenhofener mit dem Film: Seine Tante Maria Böck nämlich, bei der er aufwuchs. Sie war damals vier Jahre alt und ist im Film als Tochter von Helena und Hektor zu sehen.

Die Fläche für die Dreharbeiten gehörte Michael Lieb. Er hatte sie an die Bavaria-Filmgesellschaft verpachtet. Liebs Urenkelin Viktoria Baur ist erst viele Jahre später zur Welt gekommen, kennt die Geschichten und den Film aber genauso gut wie Volkmann und Katharina Hartmann. Bis heute ist das Areal im Familienbesitz. „Die Eiche ist im Film schon groß“, weiß sie und deutet auf einen mächtigen Baum gleich neben der Straße. Die 41-Jährige hat sich das dreieinhalbstündige Stummfilm-Epos angeschaut, als es nach der Rekonstruktion im Jahr 2001 in München aufgeführt wurde. „Ich dachte mir noch, oh je. Aber es war recht kurzweilig, weil es mit Klavierbegleitung war“, sagt sie.

+ Die Eiche rechts war schon im Film zu sehen: Katharina Hartmann (v.l.), Robert Volkmann und Viktoria Baur sind mit Geschichten um „Troja“ aufgewachsen. © Dagmar Rutt

Ohne Ton ist die deutsche Produktion „Helena – der Untergang Trojas“ für jedermann auf Youtube abrufbar. Zu sehen ist dort auch eine Szene, über die rund um den Wörthsee lange gesprochen wurde – und heute wieder. Denn der 100. Jahrestag ist von filmhistorischem Interesse. In dieser erwähnten Szene spielt der Zimmerer Johann Dosch aus Hechendorf eine Rolle. Er sprang damals als Stuntman, als Fahrer des Streitwagens, ein, mit dem er als „Hektor“ halsbrecherisch und wagemutig im letzten Viertel des Films den Hang hinunter jagt. Darsteller Carl de Vogt traute sich das nicht.

Dosch wollte dafür kein Geld, das in Zeiten größter Inflation am nächsten Tag vermutlich ohnehin kaum noch Wert hatte. Dosch ließ sich in Bier auszahlen. „Und davon gibt es ganze Listen“, sagt Katharina Hartmann, deren Großvater Martin Leitner Filmleute und Komparsen versorgte. Leitner hatte die einzige Wirtschaft in Schlagenhofen. Heute noch im Besitz der Familie, aber längst nur noch zum Frühschoppen nach der Kirche geöffnet. Um all die Menschen vom Film versorgen zu können, hatte Leitner auch einen Bierschank direkt am See aufgebaut. Möglicherweise entstand daraus die Idee, wenige Jahre später die Wirtschaft am See zu errichten, zuletzt als Adria-Grill bekannt. Seine Enkelin Katharina Hartmann, eine geborene Sieber, hat die kleinen „Taschen-Schreibkalender“ noch, in denen Leitner akribisch notierte, was ein jeder verzehrt und getrunken hat. Das, was unter dem Namen Dosch stand, „das kann er gar nicht allein getrunken haben“, sagt sie lachend, als sie nach der Seite blättert.

Lange war der Stummfilm verschollen. 2001 wurde eine in der Cinémathèque Suisse in Lausanne verwahrte Nitro-Kopie durch das Filmmuseum München rekonstruiert. Der Anfang des Films fehlt, ebenso einzelne Einstellungen. Der originale Wortlaut konnte auch nicht mehr aufgefunden werden. Robert Volkmann hat eine Kopie der Rekonstruktion zu Hause. Er könnte sich gut vorstellen, den Film noch einmal öffentlich vorzuführen – vielleicht mit dramaturgischer Klavierbegleitung, damit drei Stunden nicht so lang erscheinen.