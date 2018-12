Turbulenter Rentneralltag

Die „Ammersee-Engel“begeistern mit ihrem neuen Stück über eine „ausgebuffte Rentner-WG“.

Inning – Ein geplünderter Opferkorb, recycelter Kaffee und eine Schlägerei mit dem Nikolaus: Am Freitag ging’s bei den „Ammersee-Engeln“ im Inninger Spectacel rund. Die Laiendarsteller bescherten dem Premierenpublikum mit „Die ausgebuffte Rentner-WG“ von Beate Irmisch einen Heidenspaß. „Wir wollten dem Publikum einmal etwas anderes bieten“, meinte Christian Ritzer. Er selbst wirkte diesmal im Hintergrund mit. Mit dem Dreiakter landeten die Darsteller im ausverkauften Vereinssaal einen Volltreffer.

Der turbulente Rentneralltag spielt sich in einem Wohnzimmer der 70er-Jahre ab. Mit Plattenspieler, Teppichklopfer, einer abgegriffenen Küche und einer Schiebetür. Besonders hektisch stürmt Clothilde Zocke (Heike Thorwächter) durch die Kulissentüre. Haareraufend regte sich die Sparkassenchefin auf, weil Rentner August (Peppi Wittenberger) als bärtiger Nikolaus schon wieder ihr „Heinz-Udo-chen“ (Andreas Hauser, der sich in der Rolle mit Marc Engl abwechselt) erschreckte. Der Kinderschreck lebt mit den Rentnern Kathi (Karin Wittenberger), Johann (Manfred Schneider) und Lotte (Birgit Schlögl) in einer Wohngemeinschaft. Und sie sind pleite. So pleite, dass sie den Kaffee von gestern aus dem Müll ziehen und inklusive Zwiebelresten neu aufbrühen. Serviert wird die Brühe genauso unschuldig wie ihre Lügengeschichten. Weil nämlich „die Zocke“ auf den Zinsen für den Sparkassenkredit beharrte, greift Kathi in den Opferkorb, tut gegenüber Pastor Albert (Franz Czasny) aber unschuldig. August will eine Bank überfallen, ihm kommt jedoch Ede Steinbeisser (Marc Engl oder Andreas Hauser) zuvor. Schläge kassiert trotzdem August. Mitten im Gewimmel wirbelt Putzfrau Vladira über die Bühne, die – gespielt von einer weiteren Birgit Schlögl – in fließendem Türkischdeutsch begeistert: „Besser alte Männer machen mir Komplimente als sie nur reden von Stuhlgang und Prostata.“ Polizistin Veronika (Franziska Janker) wiederum steckt als Tochter der Diebin in der verzwickten Situation, den Dieb des Opferkorbes zu überführen.

Dass Czasny vom Ammerseer Bauerntheater als Gastspieler in Inning dabei war, hatte einen guten Grund. Er war einst Gründungsmitglied der „Ammersee-Engel“ und diese feiern im neuen Jahr ihren 30. Geburtstag. Noch offen ist, wo sie spielen, da das Vereinsheim ab nächsten Sommer dem katholischen Kindergarten Obdach gewährt (wir berichteten). „Es wäre sehr traurig, wenn wir unser 30-Jähriges nicht im Spectacel aufführen können“, sagte Ritzer. Gar nicht traurig waren die Premierengäste. Sie lachten und applaudierten anhaltend. MICHÈLE KIRNER

„Die ausgebuffte

Rentner-WG“

im Inninger Spectacel (Haus der Vereine) am Mittwoch, 2. Januar, Freitag und Samstag 4. und 5. Januar sowie Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10., und Samstag, 12. Januar. Alle Vorstellungen sind ausverkauft.