Über „Matratzen“ durchs Moos

Von: Andrea Gräpel

Stefan Schilling vom LBV und Landschaftspfleger Johann Ludwig (r.) freuen sich über die Stegverlängerung im Bacherner Moos. © Rotary Club Wörthsee

Der Weg durch das Bacherner Moos wurde am Wochenende durch Holzelemente auf beiden Seiten um insgesamt 125 Meter verlängert. Bei Regen muss das Moos nun nicht mehr durch ausgetrampelte Pfade leiden und Spaziergänger kommen trockenen Fußes hindurch.

Bachern – Schon 2014 eröffnete der Rotary Club Wörthsee einen Themenrundwanderweg um den Wörthsee, der während der Lockdowns zu einem Besuchermagneten wurde. Besonders das Herzstück des Weges, die 120 Meter Strecke durch das Bacherner Moos, litt darunter. Der nur 60 Zentimeter breite Bohlensteg aus Eichenholz wurde zu eng, die Menschen wichen in das sensible Moos aus. Nun wurde der Steg in beide Richtungen um insgesamt 120 Meter über die Wiesen verlängert. Denn auch die Wiesen des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) Richtung Walchstadt und des Landkreises Richtung Bachern, in die der Steg nicht reichte, wurden zu den Stoßzeiten in der Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie berichtet, stand eine Sperrung im Raum. Die Untere Naturschutzbehörde hatte den Rotariern 2014 nur eine Genehmigung für zehn Jahre erteilt.

In Absprache mit der Kreisbehörde, der gwt, den Gemeinden Wörthsee und Inning sowie in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspfleger Johann Ludwig aus Seefeld wurde daraufhin nach einer Lösung gesucht. „Wir waren uns alle einig, dass die neuen Stege breiter werden müssen“, sagt Dr. Joachim Muffler von den Rotariern. Ludwig hatte sogenannte Bagger-Matratzen vorgeschlagen, die den vergangenen Winter hindurch erfolgreich getestet wurden.

Bagger-Matratzen sind ein Meter breite Holzelemente, die üblicherweise auf Baustellen verwendet werden. Sie werden auf weichen Boden gelegt, damit schwere Geräte auf Baustellen darauf fahren können, ohne zu versinken. Der Landschaftspfleger verwendet solche Elemente und testete das Prinzip mit seinen Bongossiholzplatten aus. Platten aus lange haltbarem Tropenholz. Nach erfolgreichem Test gaben die Rotarier 24 solcher fünf Meter langen Elemente in Auftrag. Anders als Ludwigs Platten sind diese aus Lärchenholz – was nicht nur die Untere Naturschutzbehörde vorzog, sondern auch die Rotarier, die Kosten für Unterhalt, Erhalt und Erweiterung des Weges weiterhin allein tragen. „Heimische Hölzer waren uns lieber“, sagt Muffler. „Dann müssen wir halt von Zeit zu Zeit Elemente austauschen.“

Vergangenen Freitag wurden die „Matratzen“ geliefert. Ludwig und drei Mitarbeiter legten sofort los. Muffler staunte, wie schnell Ludwig und sein Team waren. „Wahnsinn“, sagt er. „Das geht nur, weil alle vom Fach sind und das entsprechende Gerät haben.“ Kein Vergleich zu der Arbeit, die Muffler und seine Rotarierfreunde sich 2014 gemacht hatten. „Der neue Steg sieht toll aus“, schwärmt Muffler. Auch deshalb, weil er sich über die Wiese schlängele und nicht gerade sei. „Das haben die perfekt gemacht.“

Was fehlt, sind nun noch Infotafeln jeweils am Beginn des Steges von Walchstadt und von Bachern aus. Muffler hofft, dass er sie im September aufstellen kann. Installiert werden müssen zudem eine Schranke von Walchstadt aus sowie eine Fahrradsperre von Bachern aus an der Schnittstelle vom neuen zum alten Steg. Denn Fahrradfahren war und ist auf dem Weg durch das Bacherner Moos nicht erlaubt. Die Verbotsschilder fehlen auch noch, aber dafür, so Muffler, seien die Gemeinden zuständig.

Die Aktion wurde wieder über Spenden finanziert. Rund 12 000 Euro, schätzt Muffler, hat dies gekostet. Für den Erhalt des Weges – die Eichenstege im Moos müssen auch immer wieder erneuert werden – freuen sich die Wörthsee-Rotarier über weitere Spenden auf das Konto Nummer 674 07 23, BLZ 700 932 00, bei der VR Bank Herrsching-Starnberg-Landsberg.