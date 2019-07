84-Jähriger walzt Beet und Mast nieder

Mehrere hundert Meter weit ist ein Autofahrer in Inning unkontrolliert über Straßen, Kreisel und Wiese gerollt. Ein Telefonmast musste auch dran glauben.

Inning - Rund 350 Meter lang war eine Unfallstelle am Freitagabend in Inning: Ein Geländewagenfahrer (84) aus Inning hatte am Kreisverkehr neben dem Wertstoffhof zunächst aus Unachtsamkeit ein Verkehrsschild umgefahren und dann die Kontrolle über den Wagen verloren. Laut Polizei walzte er ein Blumenbeet nieder, fuhr einen Telefonmast um und einen Zaun nieder und kam nach weiteren 100 Metern zum Stehen. Er blieb unverletzt, seine Ehefrau wurde leicht verletzt. Sachschaden: geschätzt rund 15 000 Euro.

Der Fahrzeuglenker müsse sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr sowie der Störung von Telekommunikationsanlagen verantworten, teilte die Herrschinger Polizei mit.