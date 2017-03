Lkw-Fahrer fährt gegen Wegweiser

Ein Lkw-Fahrer hinterließ am Faschingsdienstag bei Inning einen Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Inning - Ein unbekannter Lkw-Fahrer wollte am Faschingsdienstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Sattelzug vermutlich von Inning kommend nach links auf die A 96 in Richtung Lindau abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn auf die Verkehrsinsel ab, wo der Lkw einen Richtungswegweiser umriss.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Lkw-Fahrer hielt offensichtlich noch an und räumte Teile des Verkehrszeichens beiseite, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Herrsching unter Telefon (0 81 52) 9 30 20 entgegen.