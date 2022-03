Viele bunte Luftballons und Blumen für Anna Geißel

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Lachen ist ihr Jungbrunnen: Auch Bürgermeister Walter Bleimaier schaute vorbei, um der ältesten Inninger Bewohnerin, Anna Geißel, zum 100. Geburtstag zu gratulieren. © D. Rutt

Anna Geißel ist die älteste Bürgerin von Inning. Dass sie gestern 100 Jahre alt geworden ist, war nicht zu übersehen: Den Weg zu ihrem Reihenhaus hatten die Nachbarn mit bunten Luftballons und guten Wünschen zum 100. gesäumt. Ihr Wohnzimmer hatte die älteste Inningerin, die seit 1978 Witwe ist, selbst liebevoll geschmückt – und sie hatte für viele Besucher eingedeckt. Je mehr Gäste, umso besser, schien es.

Inning - 30 Jahre war Anna Geißel Bedienung im Gasthof zur Post in Inning. Bis 1984. Der Service ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Und sie hat es nicht verlernt, auch wenn sie nicht mehr so viele Teller auf einmal tragen kann wie früher. Nicht nur die Nachbarn wissen dies zu schätzen. Gemeinsam wird viel gelacht und zusammengesessen. „Wir wohnen seit 52 Jahren nebenan“, erzählten Roman und Margit Zeller.

Es sei schon lange her, dass Anna Geißel ihnen ein Rufgerät für den Fall der Fälle in die Hand gedrückt habe. „Mittlerweile sind wir froh, dass wir sie rufen können, wenn was ist“, sagte Roman Zeller lachend. Denn Anna Geißel ist mit 100 Jahren das blühende Leben. Sie versorgt sich selbstständig, erledigt Einkäufe selbst und ist viel unterwegs. „Mit ihrem Straßenkreuzer fährt sie immer ziemlich schnell bei uns am Rathaus vorbei“, stellte Bürgermeister Walter Bleimaier lachend fest und meinte damit ihren Rollator. Auch der Bürgermeister brachte der Jubilarin einen großen bunten Frühlingsstrauß vorbei. Darüber freute sich Anna Geißel genauso wie über jedes Türklingeln gestern.

„Meine Mutter ist immer schon Weihnachten aufgeregt, wenn sie an ihren Geburtstag denkt“, verriet Helga Braun. Und das sei nicht erst seit dem 100. so. Sie und ihr Mann Gerhard leben bei Landsberg, ein Enkel lebt in Landsberg, ein zweiter in München – die Zwillinge Christoph und Sebastian sind 32 Jahre alt. Letzterer hat Oma Anna vor einem halben Jahr zur Urgroßmutter gemacht. Sie alle durften gestern nicht fehlen. Genauso wenig wie die Damen ihrer Damenrunde, mit denen sich die 100-Jährige noch immer fleißig trifft. „Wir waren mal sieben“, sagte sie nachdenklich. Aber auch zu dritt hätten sie noch immer viel Spaß.

Anna Geißel wurde im Böhmerwald geboren und musste 1945 flüchten. Über München und Schondorf kam sie 1950 nach Inning und blieb. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine wecken Erinnerungen an damals. „Darüber sprechen mochte sie nie“, sagte die Tochter. Nur so viel: „Jetzt muss ich das auch noch erleben.“ Gestern wollte Anna Geißel daran aber nicht denken, gestern wollte sie feiern – mit den Nachbarn, mit Freunden, mit Georg Schlögl, der Glückwünsche vom Pfarrgemeinderat überbrachte, mit dem Bürgermeister und mit der Familie. Von den vielen Kuchen, die bereitstanden, hatte sie zwei selbst gebacken. grä