Vier Jahre, vier Bilder

Von: Andrea Gräpel

War schon 2012 dabei: Andreas Sturm, der „Narr“. © Privat

Die Spannung steigt. Am nächsten Wochenende ist es soweit, der Kaiser „träumt“. Die Inninger bringen die Ouvertüre zum Kaiserbesuch vor 1001 Jahren auf die Bühne. Mit einem Jahr Verspätung. Martin Vogel und Andreas Sturm sind schon viel länger mit dem Kaiser vertraut.

Inning – Seit Monaten bereiten sich Mitglieder aus 17 Inninger Vereinen erneut auf das große Spiel um den Kaiserbesuch vor 1001 Jahren vor. An diesem Sonntag findet die erste gemeinsame Probe statt. Andreas Sturm (56) kennt das Prozedere von den Historienspielen 2012 und 2015. Er ist im „Kaisertraum“ der Narr, den er schon beim „Kaiserglanz in Uningen“ gespielt hat. Die erste gemeinsame Probe blieb ihm in Erinnerung: „Wow. Plötzlich läuft alles zusammen“, erinnert er sich. Davon geht der Laiendarsteller der „Gmoagaukler“ auch diesmal aus.

Er musste nicht lange gefragt werden, ob er wieder dabei ist. Noch immer schwärmt er von dem Gemeinschaftserlebnis der vorherigen Historienspiele. 2012 mit 120 Mitwirkenden. Diesmal werden es etwa die Hälfte sein. Und doch: „Man lernt wieder Leute kennen, hat Spaß.“ Für das Dorf sei jedes Spiel ein Gewinn gewesen – für die Darsteller genauso wie für das Publikum. Diese Begeisterung zog sich durch und musste unter den immer neuen Corona-Absagen zuletzt ein bisschen leiden. Der Ouvertüre soll dies nicht schaden, hofft Sturm, der nach seiner Narrenhose, die er damals trug, noch suchen muss. „Irgendwo wird sie schon sein.“

Zum dritten Mal dabei ist auch Martin Vogel. Der Lehrer an der Inninger Musikschule schrieb schon 2012 die Musik, auch diesmal kommen die Noten von ihm. Das Dorflied von damals ist in der aktuellen Aufführung mit eingebaut. „Es ging ja schon damals um Heinrich. Ich bin übrigens auch aus Bamberg“, sagt er. Vielleicht sagte er auch deshalb „Leut, da mach ich mit“, als er das erste Mal gefragt wurde. „Das hat viel Spaß gemacht“, so Vogel. Beim zweiten und dritten Mal wusste er, wie viel Arbeit auf ihn zukommt, „das war ein bisschen schwieriger“, gesteht er. Diesmal vertonte er des Kaisers Zukunftstraum mit atmosphärischer Musik, die an Olivier Messiaen erinnere. Dreimal musste er schon umschreiben – erst die lange Version für Orchester, dann stark verkürzt für ihn allein, nun wieder etwas länger mit vier Kollegen. Musikschulleiter Michael Reiserer ist dabei, Monika Raml und Esther Balazs. „Einer kommt extra aus Ansbach angereist. Ein Band-Kollege, Dieter Schreiber“, sagt Vogel, der selbst an der E-Gitarre und am Keyboard spielt. Dazu singt der Gospelchor.

Mit jedem Tag steigt nun die Spannung. Die Inzidenzen auch. Am Mittwoch wird die Bühne in der Mehrzweckhalle aufgebaut. Eine. Eigentlich war für den Kaiser eine zweite vorgesehen. In der verlängerten Ouvertüre ist Heinrich II. nur aus dem Off zu hören. Die Generalprobe findet am Freitag statt, die Premiere schenken die Inninger Vereine der Nachbarschaftshilfe beim Festakt zum 50. Jubiläum. Die einzige öffentliche Aufführung findet am Sonntag, 23. Oktober, ab 18 Uhr statt.

1000 Jahre war es am 15. November 2021 her, dass Heinrich II. mit 60 000 Mann durch das kleine Inning zog. Das Jubiläum sollte groß gefeiert werden – so wie die beiden Ortsjubiläen 2012 und 2015 – mit einer historischen Revue. Corona machte ein Fest am Jahrestag unmöglich, das Libretto aus acht Bildern wurde zur Ouvertüre in drei Bildern eingestampft und sollte daraufhin im Mai im Haus der Vereine aufgeführt und die große Revue dann im Oktober in der Mehrzweckhalle nachgeholt werden. Der Frühjahrstermin platzte drei Tage vor der Aufführung (wir berichteten). Ein letzter Anlauf wird nun am 23. Oktober mit einer Ouvertüre in vier Bildern gestartet – nach insgesamt vier Jahren Vorbereitung.

Wer schon im Frühjahr Karten erworben hatte – diese bleiben gültig. Weitere Karten für 20 Euro gibt es bei Schreibwaren Schroeren, im Café Huttner und bei Optik Wittenberger. Reservierungen sind auch unter jutta@goebber-inng.de möglich. Im Eintrittspreis von 20 Euro ist eine mittelalterliche Wegzehrung für Zuhause aus dem Hofladen von Georg Friedl inbegriffen.