Voller Erwartung ins neue Jahr

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Stolze Truppe (v.l.): Kreisbrandmeister Florian Gebauer, Vorstand Falk Zerling, Benedikt Neubaur (Hauptfeuerwehrmann), Christian Sedlmayer (Hauptfeuerwehrmann), Constantin Grüner (Oberfeuerwehrmann), Josef Ritzer (Feuerwehrmann), Jonas Magg (Feuerwehrmann), Florian Zerling (Feuerwehr-Anwärter), Jakob Arnold (Feuerwehr-Anwärter), Gerätewart Andreas Hauser, Niklas Steinlein (Feuerwehr-Anwärter), Georg Schlögl (ehemaliger Gerätewart), Kommandant Alexander Rohrmoser und die neue Jugendwartin Stefanie Maier. © Dagmar Rutt

Die Hauptversammlung der FFW Inning ließ Vorfreude auf einige Veränderungen aufkommen.

Inning – Nach einem ereignisreichen Jahr 2022 mit insgesamt 186 Einsätzen (968 Stunden) blickte die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Inning bei der Jahresversammlung im Haus der Verein in ein spannendes Jahr 2023. Dies lässt einiges erwarten – unter anderem einen neuen Versorgungs-Lkw kann, der eigentlich schon da sein sollte, spätestens Ende April nun erwartet wird. Das Fahrzeug sorgt mit neun austauschbaren Rollcontainern dafür, dass die Mannschaft in Zukunft noch schlagkräftiger eingreifen kann. Damit der Lkw untergestellt werden kann, wird zudem angebaut. Darüber hinaus ist bereits ein neues Mehrzweckfahrzeug ausgeschrieben, das das in die Jahre gekommene das als Fahrzeug, das für die First-Responder-Einsätze gute Dienste tut, ersetzen soll. Nicht zuletzt war es Bürgermeister Walter Bleimaier überlassen, die freudige Mitteilung zu machen, dass die Feuerwehr bald mehr Platz haben wird. Südlich des bestehenden Gebäudes wird angebaut, und zwei neue Fahrzeughallen entstehen. Der Anbau wird unterkellert, sodass die Feuerwehr künftig auch mehr Lagermöglichkeiten hat. Zur großen Freude der übungsfreudigen Aktiven, für die der bestehende Schulungsraum längst viel zu eng ist, erhalten die Fahrzeughallen ein Obergeschoss, in dem ein neuer großer Schulungsraum eingerichtet wird. Die Planungen sind bereits im vollen Gange, freuten sich Vorstand Falk Zerling und Kommandant Alexander Rohrmoser.

Was die Jugend im vergangenen Jahr geleistet hat, berichtete der noch amtierende Jugendwart Constantin Grüner, der sein Amt nun an Stefanie Maier übergab. An den Riesenerfolg eines 1. Platzes in allen drei Altersgruppen im Jugendpokal im vergangenen Jahr will die 14-köpfige Jugendfeuerwehr auch heuer anknüpfen. Der Ehrgeiz jedenfalls ist auch weiterhin groß. Aber nicht nur im Wettbewerb ist die Jugend stark vertreten, auch im Vereinsleben spielen sie eine aktive Rolle, sind bei Veranstaltungen eine feste Größe.

Nach der Corona Pandemie konnte auch wieder ein Christkindlmarkt auf dem Gemeindeparkplatz abgehalten werden – traditionell am ersten Adventswochenende. Dieser war nach der langen Pause entsprechend gut besucht. Und das nächste Fest kündigt sich mit dem neuen Versorgungs-Lkw an – das Fahrzeug soll am 16. Juli offiziell geweiht werden.

Nicht zuletzt konnten Rohrmoser und Zerling einige Urkunden überreichen, an fleißige Feuerwehrleute, die in ihrer Freizeit Fortbildungen besuchten und nun befördert werden konnten.