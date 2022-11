Weltsprache der Handwerker

EU-Auszubildenden-Austausch

Von Andrea Gräpel schließen

Handwerker verstehen sich über Landesgrenzen hinweg. Auch Georg Friedls Hofmetzgerei Inning nimmt an einem Austauschprogramm der Handwerkskammer teil und hatte eine angehende Metzgerin aus Frankreich zu Gast. Der Gegenbesuch erfolgt im nächsten Jahr.

Inning – Georg Friedl hatte im März 2017 selbst im Rahmen eines von der Handwerkskammer organisierten Austauschprogramms für handwerkliche Berufe ein paar Tage in einer französischen Metzgerei mitgearbeitet. Damals war er noch Auszubildender. Mittlerweile ist der 24-jährige Metzgermeister, bildet selber aus und führt seine eigene Hofmetzgerei auf dem Broslhof in Inning. Als die Handwerkskammer in diesem Jahr eine französische Auszubildende mehr hatte als erwartet, fragte sie bei Friedl nach. Der junge Unternehmer erinnerte sich an seine guten Erfahrungen aus der Zeit in der Bretagne und mit anderen Austauschauszubildenden aus Frankreich zu Hause in seiner damaligen Ausbildungsstätte in Herrsching und sagte spontan zu. Eine Woche war auf dem Broslhof in Inning deshalb die ebenso zierliche wie charmante Solene Faucher aus Frankreich zu Gast.

Auslandsaufenthalte für Auszubildende bieten die beste Möglichkeit, schon früh internationale Erfahrungen zu erwerben. Die Betriebe können mit dem Angebot von Auslandspraktika ihr Image als attraktiver Ausbildungsbetrieb steigern, leistungsstarke Schulabgänger gewinnen und die Motivation ihrer Auszubildenden erhöhen. Für eine Spitzenposition im globalen Wettbewerb ist das bayerische Handwerk auf gut ausgebildetes Personal angewiesen. Daher sind in der modernen Arbeitswelt internationale Berufskompetenzen nicht mehr wegzudenken.

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten für Auszubildende, aber auch für Gesellen und Betriebe oder auch für Gruppen. Gefördert werden diese Maßnahmen auch – durch unterschiedliche Institutionen, Stiftungen oder durch die Bundesbehörde für die Verwaltung der EU-Fördermittel Erasmus.

Friedl, der sechs Vollzeitkräfte beschäftigt, darunter mit Thomas Steiniger einen weiteren Meister und einige Teilzeitangestellte, kann sich noch gut an seine Zeit in Frankreich erinnern, auch wenn ihm das Französisch nicht so locker über die Lippen kommt. Kommuniziert wird in Englisch und mit Händen und Füßen. „Grundsätzlich verstehen sich Handwerker über die Arbeit“, sagt Friedl. Auch wenn sich diese in weiten Teilen unterscheidet. Schließlich ist Deutschland „Wurstwaren-König“, in Frankreich werden mehr Terrinen, Geflügelwaren oder Schinken produziert. Insofern ist jeder Austausch eine interessante Erfahrung – für beide Seiten. Auch Friedls Auszubildender, Erik Maschulik, der im zweiten Lehrjahr ist, wird vermutlich nächstes Jahr nach Frankreich reisen.

Der erst 24-jährige Friedl ist seit drei Jahren selbstständig und führt die Hofmetzgerei sehr erfolgreich als kleinen Betrieb. Geöffnet ist donnerstags und freitags (9 bis 19 Uhr) sowie samstags von 8 bis 13 Uhr. Die übrigen Wochentage wird sich auf die Produktion konzentriert. Montags zum Beispiel wird geschlachtet, dienstags werden Würstl gemacht und mittwochs die Tiere für den Verkauf zerlegt. Welche Metzgerei schlachtet noch selbst? Insofern ist dies für die Austausch-Auszubildende aus Frankreich ganz sicher eine interessante Erfahrung.