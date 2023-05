Wie viel Bauland kann Bachern verkraften?

Von: Andrea Gräpel

Wie viel Zuzug kann ein kleiner Ortsteil wie Bachern mit 473 Einwohnern vertragen? Ausgerechnet dort könnte aber dringend notwendiger bezahlbarer Wohnraum für bis zu 28 Familien entstehen. Den Inninger Gemeinderat brachte dies am Dienstag ziemlich in die Bredouille.

Inning – Es war einer der wenigen Momente, in denen es Innings Bürgermeister Walter Bleimaier schwerfiel, Contenance zu bewahren: Es ging in der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Ausweisung neuen Baulands im Westen von Innings Ortsteil Bachern. Eine Fläche von 23 475 Quadratmetern mit 15 000 oder knapp 16 000 Quadratmetern Bauland – verteilt auf 28 Parzellen, die 415 bis 635 Quadratmeter groß wären, plus ein Kinderhaus. In den Geltungsbereich mit einbezogen werden soll die bereits bebaute Fläche am südwestlichen Eck. Und erhalten bleiben sollen die bestehende Obstwiesen. Der Beschluss vom Sommer vergangenen Jahres schien am Dienstag gleichwohl nicht mehr allen Gemeinderäten geheuer. Namentlich Marita Seefelder (Grüne) und Yannik Krüger (CSU) – beide aus Bachern – wollten der Planung so nicht mehr zustimmen. Sie waren vermutlich aber gar nicht so allein.

Die Gemeinde hat das Grundstück am westlichen Ortsrand von Bachern offenbar im vergangenen Jahr „teuer gekauft“ (Bleimaier) und in nicht öffentlicher Sitzung schon im Sommer beschlossen, darauf Wohnraum zu schaffen in Form von Einfamilien-, maximal Doppelhäusern. Der Ankauf soll mit dem Verkauf der Parzellen gedeckt werden. Stadtplaner Frank Bernhard Reimann hatte am Dienstag zwei Bebauungskonzepte dabei, die Marita Seefelder als „nicht besonders ideenreich“ empfand. Sie und auch ihre Fraktionskollegin Barbara Wanzke hatten sich ein Leuchtturmprojekt vorgestellt wie in Weyarn, ein Mehrgenerationenwohnen –barrierefrei und bezahlbar, mit gemeinsamer Wärmeversorgung, etwas, das kleine Ortschaften wieder lebenswert und attraktiv mache. Riemanns Varianten wirkten auf Marita Seefelder dagegen wie Standard, sehen 28 Parzellen vor, die über eine Ringstraße erschlossen würden. Wahlweise mit Einfamilienhäusern oder mit Doppelhäusern. Yannik Krüger wünschte sich vor allem großzügigere Flächen. Riemanns Vorschlag erinnerte ihn auch angesichts des zu erwartenden Zuzugs in dem kleinen Ortsteil „nicht an Bachern, sondern an Planegg oder Gauting“. Ins gleiche Horn wie Yannik Krüger stieß FDP-Gemeinderat Dr. Ajay Singh: „Ich finde, 14 Parzellen sollten Maximum sein.“

Als absehbar war, dass sich für Dienstag keine Entscheidung abzeichnen wird und Barbara Wanzke fragte, ob es nicht „anderweitig eine Fläche gibt, die wir erst nutzen könnten“ ärgerte sich Bleimaier richtig. Auch FBB-Gemeinderat Johann Ritzer war überrascht. „Wir hatten uns für diese Fläche entschieden. Jetzt seid ihr dagegen. Bezahlbaren Wohnraum kann man nur mit kleinen Grundstücken machen“, sagte er. Bleimaier unterstrich dies, indem er an den Bodenrichtwert in Höhe von 1500 Euro pro Quadratmeter erinnerte. Auch die Idee, über eine Genossenschaft zu bauen, lehnte der Bürgermeister mit Blick auf das dann erwartbare Minus in der Gemeindekasse ab. Unterstützung erhielt er auch von Anna Herrmann (CSU): „Ich denke, man muss bei kleinen Grundstücken bleiben. Vielleicht ein bisschen lockerer mit mehr Grünfläche.“ Wichtig sei, dass es sich Menschen leisten können, „die mich aus dem Auto retten, wenn ich einen Unfall habe, die unsere Kinder betreuen“, so Ritzer.

Der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Wallerstraße“, den Bleimaier sich erhofft hatte, gab es am Dienstag nicht. Der Diskussionsbedarf erschien ihm am Ende zu groß, darum schlug er eine Klausurtagung zu diesem Thema vor – nicht öffentlich, aber dem Gremium war es recht. Eingeladen wird dort auch der Stadtplaner, der möglichst viele Beispiele vorlegen soll, um einen Vergleich zu haben.