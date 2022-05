Wieder Kulturbetrieb in der Alten Brauerei

Von: Andrea Gräpel

Freuen sich, dass es endlich losgehen kann (v.l.): Daniel Betz, Julius Drescher, Lena Wunderlich und Alexandra Rakosi wünschen ihren Gästen den Spaß, den sie selbst schon an Konzept und Standort haben. © Andrea Jaksch

Stück für Stück kommt Daniel Betz seinem Ziel näher, den Kulturbetrieb in der Alten Brauerei in Stegen neu aufleben zu lassen – mit Hand und Fuß, mit hochwertigem Bösendorfer Flügel und modernster Ton-, Film- sowie Lichttechnik. Betz’ Anspruch ist hoch. Mit viel Mut und einer gehörigen Portion Enthusiasmus haben sich der Gründer des Ground-Lift-Studios und sein Team diesen Mut nicht nehmen lassen. Sie haben weiter investiert, haben produziert und haben es am Ende tatsächlich durch die Pandemie geschafft. Und das, nachdem Corona gleich zum Start 2020 eine Vollbremsung verursacht hatte. Der Blick richtet sich nun aber nach vorn: Endlich soll das Kulturprogramm in Theater und neuer Lounge Fahrt aufnehmen.

Stegen - Mit Musik-, Fernseh- und Videoproduktionen konnte sich das Ground-Lift-Studio in den vergangenen Jahren über Wasser halten. Entscheidend im Konzept war aber die Kombi mit Veranstaltungen und Theater im Sudhaus und ab sofort auch in der sanierten Lounge, einem ehemaligen Lagerkeller in dem 130 Jahre alten Gemäuer. Der morbide Charme des Industriebaus ist es, der dem Ganzen die Atmosphäre gibt, zu dem ja auch noch die beiden kleinen Kinosäle zählen. Catering ist überall und jederzeit möglich – in der Brauerei selbst bieten sich dafür zwei Gastro-Betriebe an. Es kommt nicht von ungefähr, dass Künstler, die einmal die Studioarbeit kennengelernt haben, sich für ein Konzert vormerken lassen.

Aktuell folgt allerdings ein Nachholtermin auf den nächsten. Denn schon im vergangenen Jahr war ein Programmstart vorgesehen. Konzerte, Theater, Kabarett – der 40-jährige Betz hat viele Ideen. Auch ein Festival soll es geben, eine „Ammersee Latin Night“ im Juni. Vieles lasse sich miteinander kombinieren: Konzert mit Produktion, Online-Übertragungen oder Hybrid-Veranstaltungen in Kino, Theater und Lounge. „Eben diese Kombi ist wohl einzigartig“, schwärmt Betz’ rechte Hand Alexandra Rakosi. Sie gehört genauso zum engen Kreis wie der technische Leiter und Mann für alles, Julius Drescher, die vielseitige Kreativ-Direktorin Lena Wunderlich und die Kamerafrau Esther Mandelartz.

Mit Iris Oettingers International Swingtett am 6. Mai soll das Programm, das zunächst freitags und samstags anlief, auf Donnerstag und Sonntag ausgebaut werden. Kabarettist Frank Astor steht mit seinem „Menschlichen Programm“ am Sonntag, 8. Mai, auf der Bühne, und die Frauen-Union Ammersee-West lädt für Donnerstag, 12. Mai, zu Film und Filmgespräch zu „Die Unbeugsamen“ ein. Beginn ist immer um 20 Uhr. Das komplette Programm findet sich im Internet unter groundlift.de.