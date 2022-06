Wörthsee-Runde geht in Verlängerung

Von: Andrea Gräpel, Hanna von Prittwitz

Teilen

Ausgetretene Pfade, ungewidmete Wege: Die Inninger haben in den Bereichen Schlagenhofen (l.) und Bachern einige Kritikpunkte am Wörthsee-Rundweg. Die Frage ist, wie man Besucherströme am besten lenken könnte. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Genehmigung für den Rotarier-Rundweg um den Wörthsee wird um ein Jahr bis 2024 verlängert. Dies ist das Ergebnis eines Treffens aller Beteiligten, die der Lösung nicht ohne Bauchschmerzen, dafür mit Auflagen zustimmten. „Es ist ein beliebter Rundweg“, sagt Christoph Winkelkötter, Chef der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt) im Landkreis. Zunächst gehe es darum, den Betrieb zu kanalisieren. „Dann sehen wir weiter.“

Inning/Wörthsee - Wie berichtet, erlangte der 2014 von den Rotariern eröffnete Rundweg während der Pandemie ungeahnten Zulauf. Bis zu 2000 Wanderer wurden pro Tag gezählt. Der Weg, der über einen schmalen Steg auch durch das sensible Bacherner Moos führt, präsentierte sich in schlechtem Zustand. Ganz abgesehen davon, dass es im Winter keine öffentlichen sanitären Anlagen gab. Dies hat sich mittlerweile geändert. Auf dem Oberndorfer Gelände des Freiflächenerholungsvereins wurden im Zuge des Pächterwechsels im Kiosk neue sanitäre Anlagen errichtet, alte saniert – ganzjährig betrieben durch den Landkreis. Bis dies möglich war, seien viele Verhandlungen nötig gewesen, so Winkelkötter. „Dies ist ein Anfang“, sagt er und räumt ein, dass damit ein Riesenkostenaufwand verbunden ist, „es muss ja auch betrieben werden. Da ist man schnell bei einer fünfstelligen Summe“. Den übernimmt der Landkreis. „Man will dem Rundweg noch eine Chance geben“, so Kreissprecher Stefan Diebl, „mit einem Fokus aus den Schutz der Natur.“ Dazu gehöre, dass Radfahrer im Moos nichts zu suchen hätten, was durch bauliche Vorkehrungen umgesetzt werden soll. Die Gemeinde inning müsse entscheiden, ob damit verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Ortsverbindungsstraße notwendig werden. Der Landkreis würde dies unterstützen.

Verbessert werden müsse auch die Beschilderung. Winkelkötter nennt sie semioptimal, etwa wenn Radfahrer von Bachern Richtung Wörthsee fahren. Auch der Steg muss erneuert, sprich von derzeit 60 auf 100 Zentimeter verbreitert werden. Der Mehrheit der Beteiligten – Bürgermeister, Untere Naturschutzbehörde, LBV, Landwirte, Eigentümer und Rotarier – war diese Lösung lieber, als den Weg zu sperren und die Menschen, die den Rundweg auch weiterhin in der Internetsuche fänden, am Ende querfeldein liefen. „Der Wunsch des Landrats ist es deshalb, dass vermehrt Naturguides präsent sind“, sagt Winkelkötter. Je mehr, desto besser würden die Regeln beachtet – diese Erfahrung habe der Landkreis seit dem Einsatz der Natureguides bereits gemacht. Suboptimal bleibt die Situation an der Staatsstraße Höhe Schlagenhofen. „Daran wird so schnell nichts zu ändern sein“, bedauert der gwt-Chef, auch wenn es bereits Lösungsideen gebe. Um nach mehr Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, ist eine weitere Begehung mit den Rotariern geplant, die einen Großteil der Kosten für die Maßnahmen tragen.

Innings Bürgermeister Walter Bleimaier befürwortet die Lösung. Seine Amtskollegin aus Wörthsee nicht. Christel Muggenthal sagte gestern: „Der Weg ist an sich eine schöne Idee gewesen. Doch in Zeiten, in denen der Landesentwicklungsplan den Erhalt von Mooren und Feuchtgebieten fordert, sehe ich das kritisch. Wenn die Natur vor die Hunde geht, muss der Mensch auch mal zurücktreten.“ Ihrer Meinung nach hätte man das Problem mit einer Beschilderung und einem Zaun lösen können. „Der breite Steg wird nicht verhindern, dass die Menschen im Sommer, wenn es trocken ist, einfach quer durch das Moos laufen.“