Zwei Herzen in der Räte Brust

Von: Andrea Gräpel

Ausgetretene Pfade, ungewidmete Wege: Die Inninger haben in den Bereichen Schlagenhofen (l.) und Bachern einige Kritikpunkte am Wörthsee-Rundweg. Die Frage ist, wie man Besucherströme am besten lenken könnte. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Genehmigung für den Rotary-Rundweg um den Wörthsee läuft im nächsten Jahr aus. Während der Pandemie hat der 2014 eröffnete Weg einen ungeahnten Zulauf erfahren – mit bis zu 2000 Wanderern am Tag. Wie berichtet, ist der ausgetretene Weg in einem schlechten Zustand, genauso der Steg durch das sensible Bacherner Moos. Mountainbiker missachten das Durchfahrtsverbot, und auch das Teilstück ohne Weg über Schlagenhofen, das gefährlich über die viel befahrene Staatsstraße führt, stößt auf Kritik. „Über unser Feld dort führt ein viereinhalb Meter breiter Trampelpfad“, schimpft Grünen-Gemeinderat Hubert Vögele.

Bachern/Schlagenhofen – Schon seit einiger Zeit laufen Gespräche, ob der Rundweg so weiter genehmigt werden kann – oder ob er nicht zu viel Schaden anrichtet und gesperrt werden müsste. Zuletzt fand Ende Januar ein Gespräch mit den drei beteiligten Gemeinden Inning, Seefeld und Wörthsee, dem Landesbund für Vogelschutz, Rotary Club, Unterer Naturschutzbehörde und Unterer Verkehrsbehörde im Landratsamt statt. Die Gemeinden sollten entscheiden, berichtete Innings Bürgermeister Walter Bleimaier am Dienstag dem Gemeinderat – schob diese Aufgabe mit seiner Beschlussformulierung aber sogleich weiter an die Kreisbehörde. Mit einem Ja oder Nein ist es nicht getan.

„So lassen können wir es nicht“, sagte Bleimaier. Zusperren sei auch schlecht möglich. Gebe man „Rotary Weg“ in die Internetsuchmaschine ein, kämen allein 5000 Einträge. Die könnten nicht einfach so gelöscht werden. Der Weg sei während der Pandemie ein Opfer des eigenen Erfolgs der Rotarier geworden, formulierte es der Bürgermeister, denn „die Matschpiste verbreitert sich enorm“. Aber was tun?

Dr. Ajay Singh (FDP) fasste kurz, was die meisten dachten: „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust.“ Baut man nämlich den Weg aus, zieht es womöglich noch mehr Menschen in den schutzwürdigen Bereich. Sperrt man ihn zu, kommen die Wanderer trotzdem und trampeln durchs Moos. Der Weg, den die Rotarier mit dem Steg seinerzeit tatsächlich verbessert hatten, sei schon immer ein Trampelpfad gewesen, so Bleimaier. Nur nicht so bekannt. Die nächste Frage sei, wohin Fußgänger umgeleitet werden sollten. Über die Straße zwischen Walchstadt und Bachern? Der Weg, den Radfahrer schon angehalten sind zu nutzen, sei nicht nur viel länger, es gebe dort auch weder Rad- noch Fußweg. Und eine Geschwindigkeitsbegrenzung an dieser Stelle habe die Untere Verkehrsbehörde im Januar-Gespräch abgelehnt, sagte Bleimaier.

Der Rundweg sei die einzig sichere Verbindung zu Fuß, sagte Marita Seefelder (Grüne). „Man müsste die Leute besser lenken.“ Andreas Diethelm (CSU) zeigte weniger Verständnis und sprach von einem „unausgegorenen Projekt“. Auch sein Fraktionskollege Günther Kammerloher war dafür, den Weg am besten ganz zurückzubauen.

„Ich hab nie verstanden, warum man die Menschen da durchlassen muss“, sagte auch Johann Ritzer (FBB). Für einen Rückbau sei es seiner Meinung nach aber zu spät. „Man braucht ein Gesamtkonzept. Es geht nicht nur um Wege, sondern auch um Toiletten.“ Familie Sieber hat gerade erst einen Zaun um ihren Campingplatz in Schlagenhofen gezogen, weil Wanderer immer wieder ihre Notdurft zwischen den Dauercampingwagen verrichtet hatten (wir berichteten).

„Wenn wir Ja oder Nein sagen, haben wir nur einen Teil gelöst“, so Ritzer. „Allein können wir nichts verbessern“, sagte auch Bleimaier. Also müsse eine Lösung mit allen Beteiligten erarbeitet werden. Gerade war ihm noch die Hausaufgabe mitgegeben worden, nun blinzte Bleimaier bei der Formulierung des Beschlusses ein fröhlicher Schalk im Nacken hervor. Denn der Gemeinderat sprach sich für einen erhöhten Schutz des Bacherner Mooses und aller betroffenen landwirtschaftlichen Flächen aus und bittet die Kreisbehörde um Prüfung, ob das Problem mit einem Gesamtkonzept gelöst werden könnte oder der bestehende Weg aufgelöst werden sollte. „Damit geht der Schwarze Peter zurück ans Landratsamt“, stellte Bleimaier fest. Dort wurde der Rundweg seinerzeit auch genehmigt.