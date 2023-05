Zehn Jahre, 14 Bäume und viele Geschichten

Von: Andrea Gräpel

Daumen hoch und eine Jacke für alle: Die Maibaumdiebe stellten zu ihrem zehnten Jubiläum einen eigenen Baum auf – mit Tafeln für jeden Baum, den sie in den zehn Jahren nach Inning holten. © Andrea Jaksch

Die Maibaumdiebe haben ihr 10. Jubiläum mit einem eigenen Maifest und eigenem Maibaum gefeiert. 200 Personen haben mitgefeiert und sich die Geschichten der nächtlichen Ausflüge erzählen lassen.

Inning - 2013 wollten die Maibaumdiebe Inning (MDI) ihren ersten Baum stehlen. Sie hatten das Bucher Stangerl quasi schon unterm Arm, konnten aber buchstäblich nicht die Kurve kriegen, weil ein Auto im Weg stand. Die Bucher feixten sich eins. Eine Wiederholung wäre heuer möglich gewesen – zu Bedingungen von 2013 vielleicht, „aber mittlerweile ist das ein Hochsicherheitstrakt.

Die hocken bis zuletzt auf ihrem Baum“, sagt einer der Inninger Maibaumdiebe. Darum haben es die Inninger heuer gar nicht erst versucht. Am Sonntag lebte zum zehnten Jubiläum der MDI aber auch diese Geschichte auf. Auf dem Arnold-Hof in Inning stellten die Burschen zur Feier des Tages ihren ganz eigenen Baum auf – anstelle von Zunfttafeln zieren 14 Erfolgstafeln diesen Baum. Eine für jeden Baum, den die Inninger in den vergangenen zehn Jahren haben schnappen können.

Besonders in Erinnerung bleibt den Inningern dabei auch Grafrath. Gleich zweimal sind die Nachbarn verewigt. Wobei die Inninger einmal fast erwischt wurden. Als nämlich die Bäuerin in der Nacht wach wurde und die Inninger mit dem Baum am Fenster vorbeiziehen sah. Sie sei noch aus dem Haus gestürzt und ihnen hinterher. Und die Inninger – damals 30 bis 35 Mann hoch – liefen mit dem Baum voraus den Berg hoch. Der Bäuerin ging die Luft aus, die Inninger schafften es bis zum Ortsschild. Der Rest ist Geschichte.

Unvergessen auch die Auslöse nach dem Diebstahl des Maibaums in Vaterstetten, der für die Partnerstadt Trogir (Kroatien) gedacht war – gefeiert wurde in Kroatien. Der spektakulärste Coup gelang aber wohl heuer in Bruck, als die Inninger den Maibaum aus einem Hangar vom Fliegerhorst holten. Wie berichtet, nahmen es die Brucker mit Humor, die Bundeswehr weniger. Und noch während sie in diesem Jahr kurz vorm 1. Mai nach einer dritten Beute Ausschau hielten – Baum Nummer zwei war schon im Stall –, holten die MDI eine Auslöse bei der FT Gern nach – mit Philipp Lahm, dessen Heimatverein die FT ist.

Zehn Jahre, 14 Bäume und viele Geschichten wurden am Sonntag lebendig. Mit knapp 200 Besuchern wurde gefeiert. Sogar Unterbrunner feierten mit den MDI, zu denen 85 Männer gehören, darunter 40 bis 50 Aktive, die in den Wochen vorm 1. Mai fast jede Nacht unterwegs sind. Und traditionell wird kein Name genannt. Bis auf einen: Dr. Max Edelmann. „Einer von uns“, sagt ein Maibaumdieb stolz. Der 84-Jährige ist wohl das älteste Mitglied des Stammvereins, der Landjugend – und seit zehn Jahren ein treuer Förderer. Keine Frage, dass er beim Jubiläumsfest auch dabei war.