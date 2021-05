„Zeit, bisserl Gas zu geben“

Spielplatz für Bachern

Zum dritten Mal ist am Dienstag in einer Gemeinderatssitzung in Inning über einen Spielplatzstandort an der Forellenstraße in Bachern diskutiert worden, obwohl er schon beim ersten Mal abgelehnt worden war.

Bachern -Allerdings gibt es eine Liste mit 106 Unterschriften von Eltern und anderen Dorfbewohnern, die eindringlich darum bitten, diese Entscheidung zu überdenken. Der ursprüngliche Beschluss wurde dieses Mal jedoch nicht aufgehoben. Allerdings versprach Bürgermeister Walter Bleimaier: „In der nächsten Sitzung kommen wir wieder mit dem gleichen Thema – ohne Forellenstraße.“

Marita Seefelder (Grüne), die die Fläche im März ins Gespräch gebracht hatte, freut sich über einen Teilerfolg. „Wenigstens sind sie jetzt auf der Suche nach einer Fläche.“ Und doch bleibt sie dabei, dass die gemeindeeigene Fläche beim Reiterhof ideal gewesen wäre. Zu schwer wog allerdings in der jüngsten Sitzung die Meinung vom Eigentümer des Reiterhofs, der „erhebliche Sicherheitsbedenken“ geäußert habe und damit auch den CSU-Gemeinderäte Thomas Bauer und Andreas Diethelm in die Hand spielte, die von Anfang an gegen einen Standort so weit außerhalb der Ortschaft waren. „Erst lässt man die Betriebe aussiedeln, und dann rückt ihnen der Ort doch wieder auf die Pelle“, sagte zum Beispiel Bauer am Dienstag. Das Landratsamt, bei dem sich Geschäftsleiter Jürgen Hafner kundig gemacht hatte, könne sich einen Spielplatz dort zwar vorstellen, wenn der Standort ausreichend begründet würde, Bedenken habe aber auch die Behörde, sagte er. Gutes Zureden und der Hinweis, dass die Fläche mit knapp 1200 Quadratmetern groß genug sei, um einen Abstand zum Reitbetrieb zu halten, half den Befürwortern nicht. Auch nicht Johann Ritzers (FBB) Vorschlag zur Güte, vor einer Entscheidung eine Expertenmeinung einzuholen.

Einig waren sich alle Räte allerdings, dass Bachern mit 65 Kindern unter zwölf Jahre einen Spielplatz braucht. Es ist nun Aufgabe der Gemeinde, alternative Grundstücke anzubieten – zwei Flächen böten sich noch an, eine an der Wallerstraße und eine Streuobstwiese oberhalb der Renkenstraße. Angelika Wenisch (SPD) meinte jedenfalls, es sei „Zeit, ein bisserl Gas zu geben“.