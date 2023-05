Zeit der Umwege bald Vergangenheit

Von: Andrea Gräpel

Während die Arbeiten und Behinderungen in der Alten Landsberger Straße, an der auch Theo van Grinsven sein Geschäft hat, noch bis zum Herbst andauern, kann die Landsberger Straße schon asphaltiert werden – sobald das Wetter es zulässt. © Andrea Jaksch

Kritische Fragen zur Ortsdurchfahrt – deren Sanierung noch immer auf sich warten lässt – scheinen Vergangenheit. Bei der Bürgerversammlung am Montag in Inning gab es aus den Reihen der rund 50 Besucher nur eine Kritik – die Dauerbaustelle Landsberger beziehungsweise Alte Landsberger Straße betreffend.

Inning – „Jeder Tag ist ein Kampf“, sagte Theo van Grinsven, nachdem Innings Bürgermeister Walter Bleimaier seinen Rechenschaftsbericht in der Bürgerversammlung abgeschlossen und zu Fragen aus den Reihen der Besucher aufgefordert hatte. Van Grinsven wohnt an der Alten Landsberger Straße, betreibt dort den Outlet-Store „Trendhaus“ mit Paket-Annahmestelle. Als Unternehmer gibt es seit Beginn des Ausbaus der Landsberger Straße Beeinträchtigungen für ihn, weil bei der einzig möglichen Zufahrt von Stegen aus ein Sackgassen-Schild steht und viele Kunden und Paketanlieferer umkehren lässt, bevor sie ihn erreichen. „Dabei ist die Zufahrt frei“, sagt van Grinsven im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Was ihn und zwei Nachbarinnen aber in die Bürgerversammlung trieb, ist nun die Baustelle vor seiner Haustür. Den Bürgermeister bat er, mit dem Bauunternehmen zu sprechen, denn als am vergangenen Wochenende Strom und Internet ausgeschaltet wurden, seien weder er noch Nachbarn rechtzeitig darauf hingewiesen worden. „Wir sind als Selbstständige aber darauf angewiesen“, betonte eine Nachbarin, die besorgt nachfragte, wie lange die Baustelle noch andauere.

Bleimaier hatte es in seinem Rechenschaftsbericht erwähnt, dass es sowohl in der Landsberger als auch in der Alten Landsberger Straße Versickerungsprobleme gibt, die aufwändige Baumaßnahmen erfordern. In die Landsberger Straße wurden zuletzt eine teuere Rigolensickeranlage verbaut, die das Niederschlagswasser auch von Färber- und Stegner Weg aufnehmen kann, weil der Untergrund auch dort nicht sickerfähig ist. Das Wasser der Alten Landsberger Straße versucht die Gemeinde, aus dem gleichen Grund Richtung Stegen abfließen zu lassen, „darum sind besonders tiefe Baulöcher notwendig“. Die Bauarbeiten dort dauern bis in den Herbst, gab er der Anwohnerin zur Antwort. Die gute Nachricht: Dafür wird die Landsberger Straße asphaltiert und kann nach langen Bauphasen endlich frei gegeben werden, sobald das Wetter es zulasse. „Eigentlich sollte das schon heute passieren“, sagte Bleimaier am Montag.

Der Bürgermeister notierte sich die Sorgen der Anwohner an der Alten Landsberger Straße. Es sind insgesamt sieben Familien, so van Grinsven. „Ich werde es mir morgen vorlegen lassen und mit der Baufirma sprechen“, versprach Bleimaier.

Das Reizthema Ortsdurchfahrt erwähnte der Bürgermeister diesmal nur beiläufig und insofern, als Inning dran komme, wenn die Ortsdurchfahrt Tutzing fertig sei. 2024 ist dies geplant. Immerhin, so Bleimaier, seien die noch offenen Planungen für die Inninger Durchfahrt inzwischen wieder aufgenommen worden. „Es gibt allerdings schon noch Klärungsbedarf, konkret am Marktplatz.“

Viel mehr als Straßenbauarbeiten stehen in Inning aktuell die Hochbaumaßnahmen im Vordergrund. Als drittkleinste Gemeinde im Landkreis stemmt Inning durch Bauvorhaben wie Sportpark, Nahversorgungszentrum, Bürgerhaus, Offene Ganztagesbetreuung, Tagespflege, Feuerwehranbau und bezahlbaren Wohnraum mit die höchsten Investitionen in den kommenden Jahren. Das ließ auch den anwesenden Landrat Stefan Frey staunen: „Eine beeindruckende Leistungsshow.“ Er freute sich, dass Inning gut dastehe, „davon gibt es nicht viele Gemeinden“. Er nahm den Landkreis davon nicht aus: „Wir müssen den Gürtel in den nächsten Jahren enger schnallen.“