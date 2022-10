Zündapp-Freunde erobern diesmal Italien

Von: Andrea Gräpel

Ein Foto vor dem Kolosseum musste sein: An der Fahrt durch Italien nahmen heuer Tom Metz, „Chef-Mechaniker“ Josef Metz, Markus Sutter, Christian Ritzer, Thomas Hammerl, Korbi Pöschl, Lucas Breitenberger und Markus Hirsch teil. © Zündapp-Freunde Ammersee

Das muss man ihnen lassen, die Zündapp-Freunde vom Ammersee verstehen es, sich in Szene zu setzen. Ob hoch oben auf dem Timmelsjoch, im Nirgendwo an der kroatischen Adria-Küste – die Ziele, die sich die Freunde vom Ammersee stecken, haben es in sich. Auch in diesem Jahr. Diesmal ging es nach Italien. „Das Ziel war, mit der Zündapp direkt ans Kolosseum zu fahren“, sagt Tom Metz.

Inning - Das war allerdings einfacher gesagt als getan, denn natürlich darf man nicht ohne Weiteres mit seinem Moped am größten im antiken Rom erbauten Amphitheater vorfahren. Es wären nicht die Zündapp-Freunde um den 24-jährigen Vorsitzenden aus Inning, wenn sie es nicht doch geschafft hätten. Wie? „Das müssen wir geheim halten“, sagt er und freut sich wie ein Schnitzel, mit dem Foto von den Inninger Kuttenträgern direkt vor dem Kolosseum nach Hause gekommen zu sein.

Für den Rest der Fahrt über Neapel, die Amalfi-Küste entlang zurück nach Frosinone mussten nur noch die Speichen halten. In Kroatien hatten die Zündapp-Freunde im vergangenen Jahr damit ein Riesenproblem. Diesmal war an alles gedacht. Das Gepäck mit Werkzeug und Ersatzteile entsprechend groß. Was freilich auch Nachteile mit sich bringt, über die Tom Metz noch immer flucht: „Anfangs waren es die schlechten Straßen, die das Zündappfahren zur Hölle machten. Die Mopeds waren so schwer beladen, dass die Federung zur Hölle wurde. Die Straßen waren so schlecht, das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Ganz abgesehen davon, dass sie sich knatternd durch den berüchtigten Verkehr Roms und Neapels fädeln mussten.

Während Speichen und Federn hielten, machten stattdessen Kolben und Zylinder an der einen und wenig später Gas- und Kupplungszug an einer anderen Zündapp Probleme. Zu guter Letzt spielte auch eine Kurbelwelle nicht mehr mit. Die Freunde würde es aber nicht geben, wenn sie als begnadete Schrauber nicht auch die älteste Zündapp wieder zum Laufen gebracht hätten. Immerhin – die Motorräder wurden zwischen 1921 und 1984 in Deutschland hergestellt, bevor die Werke nach China verkauft wurden. Entsprechend hoch das Alter der Gefährte, ganz anders als das ihrer Fahrer: bei dieser Reise zwischen 23 und 49 Jahre. Aber es ist die Leidenschaft, die die Oldtimerfreunde eint. Da macht es auch nichts, wenn sie nach 1300 Kilometern nur im Schritttempo am Ziel gelandet sind.