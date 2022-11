Zuschuss oder Aufwertung?

Der überarbeitete Entwurf lässt den Bachlauf weitgehend bestehen, er wird nur wenig nach Westen gerückt in kleinen Schleifen natürlich mäandernd Richtung Ampermoos fließen. Die Zufahrt (dunkelgelb) macht damit einen kleinen Bogen nach Osten und nimmt keinen Bachbereich mehr in Anspruch. © Terrabiota

Was eine Renaturierung des Inninger Bachs im Bereich Am Anger betrifft, sind sich die Gemeinderäte einig. Diskussionsbedarf hat noch immer der Bau einer neuen Zufahrtsstraße zur Gärtnerei Hübsch.

Inning – Innings Bürgermeister Walter Bleimaier platzt selten der Kragen, aber wenn, dann mit deutlichen Worten. Das war in der Gemeinderatssitzung am Dienstag der Fall. Es ging um die Renaturierung des Inninger Bachs und den Hochwasserschutz im Bereich Am Anger in Inning. Im Februar hatte das Gremium Christian Ufer Hausaufgaben mitgegeben, die er nun vorlegte. Sein Entwurf im Februar hatte eine mäandernde Bachverlegung weiter nach Westen vorgesehen, um eine neue Zufahrt zur Gärtnerei Hübsch von der Staatsstraße nach Stegen aus zu ermöglichen. Der Eingriff erschien den Gemeinderäten damals zu groß. Sie einigten sich darauf, die Zufahrt weiter nach Osten zu verlegen, sodass der Bachlauf weitgehend unverändert bliebe, insofern als er statt schnurgerade nun in kleinen Schleifen Richtung Ampermoos mäandern soll. Für die Zufahrt würde zudem weniger Geländebewegung nötig, und östlich der Straße bis zur Brucker Straße entsteht eine Ausgleichsfläche, mit der die Gemeinde ihr Öko-Konto aufwerten oder es verkaufen könnte. Eine weitere Möglichkeit, so Ufer, bestünde darin, auf Aufwertung und Verkauf zu verzichten, die Fläche als Wasserrückhaltefläche (Retention) zu behalten und sich dann die Renaturierung durch das Wasserwirtschaftsamt mit 70 Prozent fördern zu lassen. Die Kosten lieferte Ufer gleich mit: inklusive naturschutzrechtlicher „Bachmuschel-Begleitung“ rund 300 000 Euro. Damit müsste die Gemeinde nur noch 90 000 Euro schultern. Das klang verlockend. „Die Planung muss dann aber natürlich mit dem Wasserwirtschaftsamt abgesprochen werden“, räumte Ufer ein.

Fischereipächter und Gemeinderat Alexander Dietz (Freie Wähler) erinnerte daran, ein paar tiefere Gumpen als Zuflucht für Fische in den neuen Bachlauf einzubauen, nachdem die Fische in diesem Jahr qualvoll verenden mussten, als der Bach trocken gefallen war (wir berichteten). Ufer sicherte zu, dass es solche Bereiche sowieso gebe.

Bis hierhin war sich das Gremium einig. Die Möglichkeiten sollen abgeklopft und die Planung fortgeführt werden. Außen vor in dieser Sache bleibt die neue Zufahrt zur Gärtnerei, sie seit einem tödlichen Unfall an der aktuellen Zufahrt im Raum steht. Die Notwendigkeit wurde nach der Tempo-30-Beschränkung auf der Ortsdurchfahrt erneut infrage gestellt, beziehungsweise wäre zum Beispiel Barbara Wanzke (Grüne) eine Zufahrt über das Gewerbegebiet am Weiher viel lieber – mit Durchstich von hinten zur Gärtnerei und Brücke über den Bach zu einem Parkplatz, der nur östlich der Gärtnerei Platz hat. Varianten, die nicht nur einmal durchgesprochen und wieder verworfen wurden, daran erinnerte Bleimaier mit seltener Deutlichkeit: „Nicht mit mir. Sollen wir noch mehr Verkehr da reinholen?“, fragte er. Abgesehen von „lauter freundlichen Grundstückseigentümern“, mit denen erst verhandelt werden müsse. Als gebranntes Kind nach Grundstücksverhandlungen zur Sportplatzerweiterung sagte er: „Viel Spaß, das könnt dann ihr aushandeln.“

Barbara Wanzke fand dennoch, dass eine Zufahrt über die Moosstraße sinnvoller sei für Fußgänger und Fahrradfahrer. Ins selbe Horn stieß auch Katrin Nicolodi (BIZ): „Ich bin mit dem Straßenverlauf auch nicht glücklich, ich würde auch gerne über das Gewerbegebiet erschließen.“ Bis Bleimaier der Kragen platzte: „Acht Jahre ist das jetzt her und schon wieder vergessen – der tödliche Unfall.“ Denn jede neue Planung kostet natürlich auch Zeit. Und die aktuell vorgesehene Zufahrt, deren Kostenschätzung bei 720 000 Euro liegt, wäre am schnellsten zu realisieren, auch wenn die wegen des Bachs teilweise höher gelegte Straßenführung Johann Ritzer (FBB) anmutete wie „ein Deich an der Nordsee“.

Der Renaturierung des Baches stimmte das Gremium deshalb einstimmig zu. Bei der Straße besteht dagegen noch Diskussionsbedarf. Kostenschätzung und Verlauf wurden lediglich zur Kenntnis genommen.