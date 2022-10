Job-Event in Starnberg mit neuen Jobs und Ausbildungsplätzen in der Region

Passt es menschlich und von den Interessen her, können beim Job-Event in Starnberg Kontakte geknüpft werden. © Job-Event Starnberg

In diesem Herbst findet das bewährte Job-Event in Starnberg in Zusammenarbeit mit der gwt Starnberg und dem Hotel Vier Jahreszeiten bereits zum 3. Mal statt.

Am 24. Oktober öffnen sich im Hotel Vier Jahreszeiten die Türen für Job-Suchende, die eine neue berufliche Herausforderung suchen, sowie für Eltern mit ihren Kindern zum Thema Ausbildung. Am 25. Oktober ist die Messe angemeldeten Schulklassen vorbehalten. Alle Besucher erwartet ein buntes Programm an Unternehmensständen mit Personalverantwortlichen zum Direktgespräch, spannende Vorträge sowie vielfache Möglichkeiten zum Job-Speed-Dating.

Landkreis hat viele wohnortnahe Jobs zu bieten

„Unser Job-Event zeigt auf, was die Region im Landkreis Starnberg an verschiedensten Unternehmen mit den unterschiedlichsten offenen Stellen zu bieten hat“, erklärt Sabine Ostermann vom Veranstalter Neuorientierung null-acht 12. Die Stellen- und Ausbildungsplatzangebote kommen sowohl von kleinen Handwerksbetrieben als auch von mittelständischen und großen Unternehmen.

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, denen zufriedene Arbeitnehmer am Herzen liegen und die Fachkräfte und neue Mitarbeiter aus allen Bereichen sowie zukünftige Auszubildende für die verschiedensten Berufe suchen. „Wir sprechen alle an, die Unternehmen direkt aus der Region kennenlernen wollen, die wohnortnah eine neue berufliche Herausforderung suchen oder sich einfach umschauen wollen“, erklärt Katharina Panholzer. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, von Vollzeitstellen über Teilzeitstellen bis zu 520 €-Jobs.

Aussteller und potenzielle Arbeitgeber treffen sich dieses Jahr in Starnberg beim Job-Event. © Job-Event Starnberg

Berufsbereiche & Branchen

Im klassischen Berufsfeld „Büro, Wirtschaft & Verwaltung“ werden u. a. Steuerfachangestellte, HR-Generalisten, (Junior-) Controller, Lohn- und Gehaltsbuchhalter, Recruiter, Social Media Experten, Sachbearbeiter Einkauf und Abrechnung, Mitarbeiter im Marketing, Teamleiter Vertriebsinnendienst, Kundenbetreuer, Einkäufer sowie Personalsachbearbeiter gesucht.

Zu jeder Zeit werden Fachkräfte im Bereich Soziales und Gesundheitswesen gesucht, wie z. B. Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegehelfer, Altenpfleger, Pädagogische Fachkräfte, Erzieher, Kinderpfleger, Einrichtungsleitung, Hauswirtschaftskraft, Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, Betreuungsassistenz, Werkstudenten und Praktikanten (für Jahrespraktikum oder Schnupperpraktikum), Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst (BFD), Notfall- und Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Disponent für die Service- und Einsatzzentrale, Fahrer beim BRK, PTA oder PKA für den Bereich Anwendungsberatung / Softwareentwicklung / Rezeptabrechnung

Viele offene Positionen im Bereich Technik, Elektro und Handwerk sind zu besetzen, so z. B. Technischer Einkäufer, Vertriebsaußendienst Elektronik - Sales Manager Embedded, Ingenieur Elektronik Entwicklung Aviation, Umwelt- und Energiemanagement-Beauftragter, Produktmanager E-Mobility, Embedded Softwareentwickler C++, Mechatroniker, Elektroniker aller Fachrichtungen und Monteure im Bereich Kanaldienstleistungen.

Alle offenen Stellen sind für m, w, d ausgeschrieben.

Im persönlichen Gespräch können Arbeitgeber und Jobsuchende herausfinden, ob sie zueinander passen. © Job-Event Starnberg

24. Oktober 2022, 17 bis 20 Uhr:

Job-Messe für alle Job-Suchenden und Ausbildungsmesse für Eltern, Schüler*innen und Interessierte 25. Oktober 2022, 8.30 bis 15 Uhr:

Ausbildungsmesse für angemeldete Schulen mit deren Schüler*innen im Klassenverbund

Alle, die einen neuen und wohnortnahen Arbeitgeber suchen, sind herzlichen eingeladen, am 24. Oktober in der Zeit von 17 bis 20 Uhr zur Job-Messe zu kommen. Ebenso können sich am 24. Oktober zur gleichen Zeit alle Eltern, Schüler*innen und Interessierte rund um die Themen Ausbildung und Duale Studienmöglichkeiten informieren.

Schnelles Glück beim Job-Speed-Dating

Passt es? Beim Job-Speed-Dating können Sie es herausfinden. © Job-Event Starnberg

Sie suchen einen neuen Job und möchten gleich den richtigen Personalverantwortlichen sprechen? Dann nutzen Sie die Chancen und kommen zum Job-Speed-Dating, hier sind Sie nicht allein, sondern mit bis zu vier weiteren Speed-Datern an dem Tisch beim Unternehmen. „Gerne können Interessenten hierzu eine Bewerbungsmappe mitbringen und ihrem Wunschunternehmen übergeben“, erklärt Nicola Schackmann.

Mit dabei beim Job-Speed-Dating sind:

AMCM GmbH

Dietloff und Oettinger GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Hönle AG

factronix GmbH

Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

TQ-Systems GmbH

Verlegerdienst München GmbH

Anmeldung zum Job-Speed-Dating Die Anmeldung zum Job-Speed-Dating erfolgt direkt vor Ort, das Job-Speed-Dating startet um 17.30 Uhr.

Auf spannenden Vorträgen erfahren Interessierte Hintergründe zu Unternehmen und Stellenausschreibungen. © Job-Event Starnberg

Begleitet wird das Job-Event von einem spannenden Vortragprogramm. Besuchen Sie am 24. Oktober die verschiedenen Themen aus den Bereichen Steuern, Technologien, Verlags- und Logistikwesen.

Insgesamt präsentieren die rund 50 Unternehmen auf dem Job-Event ihre über 300 offenen Stellenangebote – die Möglichkeit für Sie, die perfekte Stelle zu finden.

Alle Informationen über die offenen Stellen, Ausbildungsplätze, die Ausstellerliste, das Vortragsprogramm sowie die Unternehmen der Job-Speed-Datings finden Interessierte

Das Initiatoren-Trio von „Neuorientierung null-acht-12“ von links Sabine Ostermann, Nicola Schackmann und Katharina Panholzer. © Job-Event Starnberg

Seit acht Jahren engagieren sich die Beraterinnen Sabine Ostermann, Nicola Schackmann sowie Katharina Panholzer der Initiative „Neuorientierung null-acht 12“ dafür, Jobsuchende und hiesige Arbeitgeber zusammenzubringen.