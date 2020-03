Judith Bucher gibt Posten ab: Roland Kopf neuer Trachtler-Vorsitzender

Bei dem Terminkalender wird keinem so schnell langweilig: Wer beim Heimat- und Volkstrachten-Verein Starnberg dabei ist, der darf sich auf jede Menge Üben und Feiern, Musik und Tanz freuen.

Starnberg – Aktuell begeistern sich für das Programm des Heimat- und Volkstrachten-Vereins 364 Mitglieder, ab diesem Jahr auch unter einem neuen Vorstand, der bei der Jahreshauptversammlung gewählt wurde. Judith Bucher gab nach sechs Jahren ihr Amt als Vorstand ab, um sich mehr ihrer Familie widmen zu können. Sie resümiert ihre Zeit im Verein als eine „schöne, lehrreiche Erfahrung“: „Gelernt habe ich den Umgang mit Mitmenschen und mit Konflikten, die Organisation von Festen und Großveranstaltungen und das freie Sprechen vor Menschen.“ Als Höhepunkte erinnert sie sich an das 110-jährige Vereinsjubiläum, ans Maibaumaufstellen 2018 und an den Moment, als der „wahnsinnige Aufwand“ für das Fischerstechen 2017 bewältigt war.

Das Engagement kann nun geordnet weitergehen: Roland Kopf leitet nun die Geschicke der Trachtler als vereinseigenes Gwachs. Mit sieben Jahren trat er in die Jugend ein, mit 18 war er Vorplattler, mit 33 wurde er Schriftführer und seit der Jahrtausendwende ist er zudem im Huosigau Volksmusikwart. Neben vielen „schönen Erlebnissen“ hat er dem Verein, wie er sagt, auch zu verdanken, dass er dort seine Frau kennengelernt hat.

Verein „wie ein zweites Zuhause“

Nadine Wackerl wurde als Vize bestätigt. Seit 1984 ist sie im Verein, seit 2002 die erste Vortänzerin, 2002 war sie die Fischerbraut, ab 2011 Jugendleiterin und anschließend im Trachtenverleih engagiert. Seit 2017 stellt sie sich als zweite Vorsitzende zur Verfügung, weil der Verein für sie stets „wie ein zweites Zuhause“ war und sie diese gute Erfahrung weitergeben möchte. Auf eine ähnlich lange Verbundenheit kann Kassier Julia Heinzinger zurückblicken: Seit 1995 dabei, war sie aktiv in der Jugendgruppe, machte Fischerstechen und Wiesnumzug mit und engagierte sich bei allen großen Jubiläen. Ihr liegt der „Erhalt unserer regionalen Traditionen in unserer Heimat Starnberg sehr am Herzen – von der Volksmusik und Fischertracht über die Mundart bis hin zur Pflege der Bräuche“. Genau das möchte sie „für künftige Generationen in unserer schnelllebigen Zeit bewahren“.

Jüngstes Mitglied im Vorstand will Traditionen und Brauchtum weitergeben

Als Schriftführerin wurde Nicole Dietrich neu gewählt. Seit vier Jahren ist sie im Verein, geprägt durch die Kindertanzgruppe der Tutzinger Gilde. Das jüngste Mitglied im Vorstand will „Traditionen und Brauchtum bewahren und an die jüngeren Generationen weitergeben“. Gerade zu Zeiten des „Ehrenamtssterbens“ setzt sie einen Kontrapunkt: „Der Trachtenverein ist wichtiger Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt Starnberg.“

Diesem Statement gibt der Rückblick Recht: Die Theateraufführung des Queri-Singspiels „Matheis bricht’s Eis“ sorgte für ausverkaufte Vorstellungen. Die monatelange Vorbereitung unter Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger und Ehrenvorstand Willi Großer hat sich also gelohnt – Fortsetzung erwünscht! Ebenso erfolgreich waren die Teilnahme am Oktoberfestumzug und das vielfältige Engagement der Arbeitsgruppen. Ein Lob gilt dabei auch der Trachtenjugend. Das Krippenspiel, zunächst eine zähe Sache, kam schließlich erfolgreich ins Rollen. Über Nachwuchs würden sich die Jungen trotzdem freuen. Heuer übernehmen Katarina Plahuta und Kristina Plahuta das Amt der Vortänzerinnen von Veronika Locherer und Marianne Erhard. Vorplattler bleiben Ulrich Seebauer und Stephan Pfennigmann. Als neue Jugendleiterin löst Marianne Erhard nun Mathias Sattler ab und arbeitet mit Konstantin Stavrangelis zusammen. Und die Senioren? Es gibt eine eigene Musikgruppe mit neun Zithern und drei Gitarren. Stephan Pfennigmann erreichte beim Gaupreisplattln des Huosigau den zweiten Platz.

Geehrt wurden Christian Hummel für 40 Jahre Mitgliedschaft (goldene Ehrennadel) und Thomas Buchner, Helga Friedl, Josef Krendl sowie Paul Seebauer für 20 Jahre Mitgliedschaft (silberne Ehrennadel).

von Freya Oliv