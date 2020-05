Kaminkehrer-Kontrolltermine lassen sich nach Absprache für Risikokunden verschieben

Auch der Kaminkehrer muss seiner Arbeit nachgehen. wegen der Corona-Krise wollen ihn viele aber nicht ins Haus lassen - was auch seine Risiken birgt.

Stockdorf – Seit Ausbruch der der Corona-Krise lebt ein Stockdorfer Ehepaar konsequent in Quarantäne. Denn im Alter von Mitte 70 und mit Vorerkrankungen „zählen wir zur Hoch-Risikogruppe“, erklärt der Ehemann, der wie seine Frau anonym bleiben möchte. Das Paar sieht es nicht ein, dass es den Kaminkehrer während der Zeit der Pandemie zur „Feuerbeschau“ in ihr Haus lassen soll. Und es hat damit nicht unrecht. Laut Kreissprecherin Barbara Beck gilt für das Kaminkehrerwesen die Anordnung der Bayerischen Staatsregierung vom 17. März: Demnach können Menschen mit hohem Infektionsrisiko den Kontrolltermin hinausschieben.

„Wir sind seit Corona in Selbst-Quarantäne und lassen uns mit Lebensmitteln beliefern“, sagt der Stockdorfer. Um seine Frau und sich nicht zu gefährden, habe er dem Mitarbeiter des zuständigen Bezirkskaminkehrer-Meisters Thomas Höcht vorgeschlagen, über eine Leiter von außen aufs Dach zu steigen, um den Kamin zu reinigen – ohne die Hausbewohner zu gefährden. Doch dem Gesellen sei dies zu gefährlich. Er versuche nun, den Kehrtermin zu verschieben, erklärt der Stockdorfer. Weil der Kachelofen mitten in der Wohnung stehe, müsste der Kaminkehrer auch ins Haus und damit in die Aufenthaltsräume des Ehepaares.

Nicht nur die Stockdorfer treibt das Kaminkehrerproblem um. Deshalb laufen derzeit im Landratsamt die Drähte heiß, bestätigt Behördensprecherin Barbara Beck. „Grundsätzlich muss ein Kaminkehrer seiner notwendigen Arbeit nachgehen können.“ Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung durch einen Kaminbrand gefährde ebenfalls die Gesundheit von Menschen. Da das Senioren-Paar zur Hochrisikogruppe zähle, könnte es in Absprache mit ihrem Bezirkskaminkehrermeister den Termin aber zeitlich verschieben.

Heizanlagen müssen zwei- bis dreimal jährlich geprüft werden

„Wir sind für die Betriebssicherheit von Gas- und Ölheizungen verantwortlich“, erklärt der auch für Stockdorf, Krailling und ein paar Straßen in Planegg zuständige Bezirkskaminkehrermeister Thomas Höcht aus Pentenried. Je nach Alter müsse er Heizanlagen ein-, zwei- oder dreimal pro Jahr prüfen. Aus Brandschutzgründen“ sei sein Geselle Carl-Martin Dohn verpflichtet, auch Kachelöfen zu kehren. Denn durch Befeuern mit teils feuchtem Holz bilde sich bereits nach einem Monat eine Rußschicht. Und wenn die sich entzünde, könnten bis zu 1500 Grad heiße Flammen aus dem Kamin schlagen. Bei den Kehrfristen gebe es einen Spielraum, bestätigt der Bezirkskaminkehrmeister. Wenn die eingetragene Frist um 14 Tage überzogen sei, müsse er das dem Landratsamt melden: „Wir sind hier nicht im rechtsfreien Raum.“

„Wenn Menschen aus der Risikogruppe mich anrufen, suchen wir nach einer Lösung“, versichert Höcht. Grundsätzlich komme der Kaminkehrer in diesen Zeiten mit Mund-Nase-Maske und Berufskleidung ins Haus.

Eines bedauert der Bezirkskaminkehrer: „Die Leute sehen leider nicht, dass wir uns auch bei ihnen anstecken können.“ Sein Mitarbeiter zähle selbst zur Risikogruppe. Der überlege sich zweimal, ob er ein Haus betrete. Höchst hat aber noch einige medizinische Schutzmasken in der Werkstatt.

von Christine Cless-Wesle