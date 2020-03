Amtsinhaberin muss zittern - Kössinger und Knape in Stichwahl

Bei der Kommunalwahl in Gauting hat es am Sonntag noch keinen Gewinner gegeben. In zwei Wochen kommt es zur Stichwahl zwischen den Kandidaten von CSU und Grünen, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Herausforderer Hans Wilhelm Knape.

Gauting– Es hat nicht gereicht für Gautings Bürgermeisterin. Dr. Brigitte Kössinger muss in die Stichwahl. Am 29. März wird Hans Wilhelm Knape, Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen und unterstützt von der SPD, ihr Kontrahent sein. Während Kössinger mit knapp 40,1 Prozent aus dem ersten Wahlgang ging, erzielte Knape 29,16 Prozent der Stimmen.

Die Amtsinhaberin zeigte sich nicht überrascht von dem Wahlergebnis: „Ich habe mit einer Stichwahl gerechnet.“ Schon Europa- und Landtagswahlen hätten eine 30-prozentige Anhängerschaft für die Grünen in Gauting bestätigt Sie sei zuversichtlich, in zwei Wochen die erforderliche Stimmenzahl für sich mobilisieren zu können. Ihr Ergebnis und die gut 20 Prozent für ihren Stellvertreter Dr. Jürgen Sklarek seien eine Zustimmung für die in den zurückliegenden Jahren geleistete Kommunalpolitik. Ihr Dank gelte den Wählern, die trotz Corona-Krise so zahlreich zur Wahl gegangen seien.

Heuer hatte es die Amtsinhaberin mit vier Gegenkandidaten zu tun. Vor sechs Jahren hatten sich insgesamt sechs Kandidaten um den Chefposten in der Würmtalgemeinde und damit um die Nachfolge von Brigitte Servatius (SPD) beworben. Kössinger (43 Prozent Stimmenanteil) und der Kandidat der Gruppierung Bürger in Gauting (BiG), Wolfgang Meiler (22,8 Prozent), wurden damals in die Stichwahl geschickt. Gegen Meiler behielt die Juristin Kössinger am 30. März 2014 souverän die Oberhand. 63 Prozent der an die Urnen gegangenen Gautinger stimmten für die CSU-Kandidatin. Wolfgang Meiler kam auf 37 Prozent.

Der Bootsbaumeister landete heuer nur auf Rang vier. Jetzt hat Hans Wilhelm Knape die Chance, der Amtsinhaberin Paroli zu bieten. „Ich habe auf die Stichwahl gehofft und bin nun glücklich und froh“, kommentierte Knape das Ergebnis. Sein besseres Abschneiden als der bisherige Vizebürgermeister Sklarek sei Beweis, dass seine zweijährige Arbeit am Ratstisch (Knape war in das Gremium nachgerückt) eine gute Basis für das jetzige Abschneiden gewesen sei.

Sklareks Kommentar: „Die Wähler haben so entschieden.“ Er werde weiter seine Arbeit als Arzt in der Asklepios-Lungenfachklinik verrichten. Seine Frau freue sich, wenn er wieder mehr Zeit für sie habe.

Tarek Luft ist „positiv überrascht, das kann sich sehen lassen“. Für die Stichwahl werde seine Liste Menschen für Gauting/Piraten eine Empfehlung für Knape aussprechen.

Knapp 230 Wahlhelfer waren in Gauting am Sonntag im Einsatz. Trotz einiger kurzfristiger Ausfälle, reichte die Zahl der angetretenen Helfer aus, sagte Wahlleiter Maximilian Donner. Zwei Kandidaten mussten zu Hause bleiben, weil sie sich in den zurückliegenden zwei Wochen in Italien aufgehalten hatten. Ein weiterer Helfer war ausgefallen, weil er Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

15 912 Wahlberechtigte waren in Gauting aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Knapp 40 Prozent, nämlich 6175 Wähler, hatten Briefwahl beantragt, so Wahlleiter Donner. Die Wahlbeteiligung war rege: Vor dem Wahllokal im Bürgerbüro in Stockdorf „bildete sich zeitweise eine Warteschlange“, sei ihm gemeldet worden. cc/mül

Lesen Sie auch:

Der Live-Ticker zur Kommunalwahl im Landkreis Starnberg.