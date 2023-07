2.000 Euro Schaden an öffentlicher Toilette in Herrsching

Die Polizei Herrsching bittet Zeugen des Vandalismus an der öffentlichen Toilettenanlage in Breitbrunn, sich zu melden. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Herrsching - Großer Schaden entsteht heute Nacht an der öffentlichen Toilettenanlage am Anlegesteg in Herrsching-Breitbrunn.

Die Polizei Herrsching weist darauf hin, dass in der Zeit von Donnerstag, 6. Juli, 7 Uhr bis Freitag, 7. Juli, 7 Uhr Uhr zwei WC-Sitze und ein Pissoir beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Polizei Herrsching sucht Vandalen von Breitbrunn

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter unter Telefon 08152/93020. (kb)