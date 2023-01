100.000 Euro Sachschaden bei Lkw-Unfall mit Kettenreaktion in Gilching

Im Gewerbegebiet von Gilching passiert ein Unfall mit hohem Sachschaden. Ein Lkw-Fahrer nimmt einem Pkw-Lenker die Vorfahrt. Laut Polizei werden insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Gilching - Eine Kettenreaktion löst ein Unfall mit einem Lkw im Gilchinger Gewerbegebiet aus. Der Fahrer übersieht beim Ausfahren aus einem Firmengelände einen Pkw. Es kommt zu Kollision, bei der weitere drei Pkw beschädigt werden. Der Schaden ist sechsstellig.

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Mittwoch, 11. Januar,. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer aus München befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Lkw Mercedes 7,5 Tonner die Ausfahrt eines Firmengeländes im Gilchinger Gewerbegebiet und wollte an dieser nach rechts auf die Carl-Benz-Straße abbiegen. Er übersah dabei den Audi Q5 eines 27-jährigen Münchners, der zeitgleich von links die Carl-Benz-Straße befuhr, so dass es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Lkw erfasst im Gewerbegebiet Gilching drei parkende Pkw

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw durch den Audi nach rechts gedreht und prallte im Anschluss zuerst auf einen Opel, in der Folge auf einen Hynda und kam zu guter Letzt an einem Fiat zum Stehen. Alle drei Pkws waren ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand nicht hintereinander sondern nebeneinander quer zur Fahrbahn abgestellt. Der gesamte Sachschaden an den insgesamt fünf Fahrzeugen wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt, nachdem bei dem Q 5 ein Totalschaden zu verzeichnen war.

Audi-Fahrer ist in Gilching ohne Führerschein unterwegs

Pikant an dem Unfall ist jedoch die Tatsache, dass der 27-jährige Audifahrer zwar ein fast neuwertiges Fahrzeug gefahren hatte, jedoch keinen Führerschein vorzeigen konnte, da ihm vor einigen Monaten die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden war. Daher wird gegen den Mann nun ein Verfahren wegen Fahren trotz Fahrverbots eingeleitet. (kb)