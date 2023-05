120.000 Euro für Kunst und Kultur im Landkreis Starnberg

Das Fünf-Seen-Filmfestival ist eine beliebte Veranstaltung im Landkreis Starnberg: Der Bezirkstag vergibt die Fördersumme von 15.000 Euro für dieses Projekt. © Pavel Broz

Landkreis - Rund 1,7 Millionen Euro hat der Kulturausschuss des oberbayerischen Bezirkstags für regionale Kunst und Kultur bewilligt. In den Landkreis Starnberg fließen rund 120.000 Euro für Kunst und Kultur.

Die maximale Fördersumme von 15.000 Euro geht an drei Vorhaben: das Internationale Fünf-Seen-Filmfestival, das Jahresprogramm des Theaterforums Gauting sowie an den Förderverein Bayerische Philharmonie Gauting, der mehrere chorsymphonische Werke aufführen möchte.

Open-Air-Musikfestival Kulturspektakel Gauting bekommt einen Zuschuss

Im Gautinger Bürger- und Kulturhaus Bosco haben gleich zwei Vereine Veranstaltungsreihen geplant: der Verein Schauspiel und das Klassikforum Gauting. Als drittes Event fördert der Bezirk das Open-Air-Musikfestival Kulturspektakel Gauting. Die Chorgemeinschaft Pöcking erhält einen Zuschuss für die szenische Aufführung der Operette „Zum Weißen Rössl am Wolfgangsee“, und in Tutzing darf sich die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde auf eine Unterstützung für das Tutzinger Weihnachtsspiel freuen.

Der Kulturverein Herrsching bekommt eine Förderung

Zuschüsse gibt es auch für Konzerte, Kabarett und Ausstellungen des Kulturvereins Herrsching und für den Verein KunstRäume am See, der rund um den Starnberger See seine Kunstformate anbietet. An vielen Orten im Landkreis können ältere Menschen bei dem inklusiven zeitgenössischen Tanzprojekt DanceOn60+ der Gute Dinge Stiftung Kulturator mitmachen.

Die geförderten Projekte im Landkreis Starnberg

Schauspiel im Bosco, Gauting: Schauspielreihe im bosco 2023, 11.395 Euro.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Tutzing: Das Tutzinger Weihnachtsspiel, 2.451 Euro.

Kulturator - Die Gute Dinge Stiftung, Landkreis Starnberg: DanceOn60+ (inklusives zeitgenössisches Tanszprojekt für ältere Menschen), 923 Euro.

Kulturverein Herrsching: Kulturelle Aktivitäten (Konzerte, Kabarettveranstaltungen, Ausstellung), 1.750 Euro.

Kulturverein Herrsching: Herrschinger Konzerte, 1.800 Euro.

Klassikforum Gauting: Klassik-Reihe im bosco 2023, 10.650 Euro.

Chorgemeinschaft Pöcking e. V.: Szenische Aufführung der Operette „Zum Weißen Rössl am Wolfgangsee“, 2.400 Euro.

Förderverein Bayerische Philharmonie Gauting: Aufführung chorsymphonischer Werke, 15.000 Euro.

Collegium:Bratananium e. V. Gauting und München: Aufführung der Projekte „Meeresstille“ und „Münchner Transeamus“, 2.500 Euro.

Freundeskreis der Musiktage Feldafing: 10. Musiktage Feldafing, 4.000 Euro.

Kulturspektakel Gauting e. V.: OpenAir Musikfestival „Kulturspektakel Gauting“, 8.845 Euro.

Anton G. Leitner Verlag überregional: Literaturzeitschrift „Das Gedicht“, Ausgabe 31, „Energie“, 4.000 Euro.

Freunde der Literatur in Bayern e. V. überregional: Vier Ausgaben der Kulturzeitschrift „Literatur in Bayern“, 2.610 Euro.

Apelles Verlag überregional: Publikation der Periodika „Ars Bavarica“, Band 92, 2.993 Euro.

Abtei St. Bonifaz München und Andechs: Künstlersymposium Kunst und Bier 2023, 1.400 Euro.

Kultur im Schloss Seefeld e. V.: Kulturprogramm im Schloss Seefeld, 6.115 Euro.

Theaterforum Gauting e. V.: Jahresprogramm des Theaterforums 2023 (Kabarettveranstaltungen, Jazzkonzerte, Literaturveranstaltungen, Ausstellungen etc.), 15.000 Euro.

Fünf Seen Filmfestival GmbH, Landkreis Starnberg: 17. Fünf Seen Filmfestival, 15.000 Euro.

Stadt Starnberg - Kulturamt: Starnberger Kultursommer 2023, 6.000 Euro.

KunstRäume am See, Starnberger Seegebiet: Kunstformate, wie „Seasonal Concerts“, „KunstRaum Roseninsel“, „Juni Spiele schön jung“, „Villenpartie Sehnsucht Starnberger See“, 2.000 Euro.

Literarischer Herbst im Fünf-Seen-Land, Landkreis Starnberg: „Literarischer Herbst“, 1.465 Euro.(kb)