1200 Jahre Berg: Open-Air in der örtlichen Sternwarte am 1. Juli

Im Juli hat der Sternenhimmel über Deutschland einiges zu bieten. © Peter Kneffel/dpa

Landkreis - Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1200. Geburtstag von Berg findet an der Sternwarte Berg, Lindenallee bei Aufkirchen, erstmalig ein Open Air-Konzert statt.

Eingerahmt von zwei Teleskopen wird auf dem Gelände der Sternwarte eine kleine Bühne stehen, auf der ab ca. 20:30h „All My Monsters“ aus München und im Anschluss die Berger „Silverfish Surfers“ in den Sonnenuntergang spielen. Nach dem Konzert lädt die Sternwarte Berg zur „Nacht der offenen Tür“ und ermöglicht den Besuchern einen Blick in ferne Galaxien. Bei Regen ist geplant, das Konzert kurzfristig 400 m entfernt in den Gasthof „Die Post“ nach Aufkirchen zu verlegen.



Den Anfang machen um ca. 20.30 Uhr ALL MY MONSTERS. Singersongwriter Yeti Teutsch und seine Band All My Monsters spielen Indie Folk Rock in zeitgemäßem Gewand. Der Klang der Band ist eine sowohl atmosphärische als auch rockige Reminiszenz an die analoge Rockmusik der 60 und 70er Jahre bis hin zu Grunge und Garagerock. Der musikalische Bogen spannt sich von knackigen Gitarrenriffs über soulige Countrysongs, verträumt poetische Balladen bis hin zu wildem Surfrock.

Im Anschluss spielen um ca. 21.30 Uhr SILVERFISH SURFERS. Fünf Musiker vom Starnberger See, die sich tatsächlich seit Schulzeiten kennen, gründen 2015 eine Band. Die mittlerweile selbst legendären Silverfish Surfers vereinen nicht nur die Vermächtnisse so legendärer Bands wie A+P, Bokassa’s Fridge, Reardon oder Bent Not Broken, sondern auch musikalische Einflüsse von Punk über Indie und Rock bis Reggae.

Alle fünf Musiker frönten vor Jahrzehnten in unterschiedlichsten Bands und unterschiedlichsten Stilrichtungen – zu einer Zeit, in der zwischen Rock, Punk oder Pop noch Welten lagen. Jeder von ihnen hätte damals geschworen, dass er mit den anderen vielleicht ein Bier aber keinesfalls eine Bühne teilen würde. Zu groß waren die objektiv-musikalischen und subjektiv-kulturellen Differenzen. War es am Ende die einsetzende Altersweisheit, der Zahn der Zeit oder einfach nur der Drang? Das spielt längst keine Rolle mehr: Entstanden ist eine Band mit drei Sängern, drei Gitarren, Bass und Schlagzeug, ein einmaliger Crossover, der schiebt, groovt und immer wieder nach den Sternen greift. Im eigenen Label ist 2019 das Album „This is it.“ erschienen, ein Nachfolger ist im Entstehen. Parkplätze gibt es an der OMG-Schule in Aufkirchen oder am Ende des Kapellenwegs in Berg.



Die Sternwarte ist nur zu Fuß über die Lindenallee zu erreichen, aus Aufkirchen sind es etwa 300m vom Parkplatz bis zur Sternwarte. Aus Berg vom Kapellenweg aus ist es etwa doppelt so weit.

Kreisbote