13-Jährige aus Starnberg wieder in der Obhut ihrer Familie

Starnberg - Am Sonntagmorgen sucht die Polizei nach einem 13-jährigen Mädchen aus Starnberg. Heute Morgen um 1 Uhr kommt die Entwarnung.

Die Jugendliche hatte laut Polizeiangaben die Erlaubnis ihrer Eltern, eine Klassenkameradin zu besuchen. Bei dieser Freundin kam sie aber nie an. Die Polizei konnte bei der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Kind keine konkreten Hinwendungsorte nennen, gab jedoch „lose Kontakte“ des Mädchens aus Starnberg nach Essen und Köln an und veröffentlichte den Hinweis, dass sich die 13-Jährige vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen wird. Die Polizei bat um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens.

Mädchen befindet sich bei einer Familienangehörigen

Am Montagmorgen, 1 Uhr, meldet die Polizei das Auffinden der Jugendlichen. Die 13-Jährige befindet sich „wohlbehalten in der Obhut einer Familienangehörigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Es ergaben sich bislang keinerlei Hinweise auf eine Straftat oder ein fremdbestimmtes Verschwinden. (kb)